²ñ¼Ò°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ø¼°¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤â¤Ç¤¤ë¡© ÁêÃÌ¤·¤¿ÉôÄ¹¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤È¤Ï¡¿¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£2®
¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£2¡Ù¡Ê¥ß¥Ä¥³¥·/KADOKAWA¡ËÂè14²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¸åÇÚ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½Å²Ý¶â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿!? ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Ê¤¬¤é¼ñÌ£¤Ç¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ô°æÅì¡Ê¤¤¤Á¤¤¤¢¤¬¤ê¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Âà¼ÒÁ°¤ËSNS¤ÇÇÛ¿®¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¡ª Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¡¦ÊÂÌîÊ¿ÂÀ¡Ê¤Ê¤ß¤Î¤Ø¤¤¤¿¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ïÏ¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¡½¡½!? ´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿È¥Ð¥ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÅì¤Î¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤ÊÆü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª ¥²¡¼¥àÇÛ¿®¼Ô¡ß¿ä¤·¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬¿¥¤êÀ®¤¹¡Ø¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤ÎÆ±Î½¤¬²¶¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿·ï¡£¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆ·ÇºÜ¡ª¡¡ºÇ¿·2´¬¤«¤é¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
