º£ÅÄÈþºù¡¢½é¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶ ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤â¼ê±þ¤¨
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿º£ÅÄÈþºù
¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ëº£ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËËÜÅö¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Î¢¤Ç¤â¡¢¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
9·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¤¿º£ÅÄ¡£¹ÈÇò¤Î¡ÖÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿¶Ê¤ä¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤ë¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥Ï¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¡Ö¹ÈÇò¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¤âTBSÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁö¤ë¡×¤Î¡ÈÁö¡É¤È²óÅú¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤âÁö¤ë¤ÎÂ®¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄ¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3²óÌÜ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
