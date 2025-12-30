ÍµÈ¹°¹Ô¡¢3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ç¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡¡¥ê¥Ï¤Î¤±¤ó¶Ì¼ºÇÔ¤Ç¡Ö³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¡×
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô
2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¡£¥ê¥Ï¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£3²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî¤Î2Ç¯¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÁÛ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤â»²²Ã¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢»°»³¤¬¡Öº£Ç¯°ìÈÖÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö(»Ê²ñ¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Ç)Í¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¶Ì¤Î¥ê¥Ï¤ÇÁá¡¹¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶Ì¤òÎý½¬¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº¸¤ÎÊý¤«¤é¡¢»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤ä¤ê¤¹¤´¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¤È²¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÈÌ´¡É¤È²óÅú¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Ì²¤ê¤¬Àõ¤¤¤ó¤Ç¡¢Ì´¤ò¤¹¤´¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦1Ç¯ÃæÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ì´¤¦¤Ä¤Ä¤ÎÃæ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤4²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
