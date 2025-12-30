¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢É÷·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡Ã¼ò´ó¤µ¤ó¤Î°ìÌÜ¤Ü¤ìÆÉ½ñµÏ¿¡¦Âè4²ó
¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤Î¼ò´ó´õË¾¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯·î1Ï¢ºÜ¤ÎÂè4²ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¼ò´ó´õË¾
¤µ¤«¤è¤ê¡¦¤Î¤¾¤ß¡¡1988Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1»ù¤ÎÊì¡£¤Ü¤ë½Î¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°é¤Æ¥¨¥Ã¥»¥¤¤äºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¼¹É®¶È¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼ò´ó¤µ¤ó¤Î¤Ü¤ë½ÎÆüµ¡Ù¡Ê¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£note¤Ë¤âÅê¹ÆÃæ¡£ºÇ¶á¤Ï¹á¹Á±Ç²è¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¸½ºß190ËÜ°Ê¾å´Õ¾Þ¡£note
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ê¤é·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ë¶öÁ³¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¤Ø¤Î°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ë¤â¤½¤ì¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¡¢ÁêÊý»°¿Í¤¬»Å»ö¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤ÏÂç´î¤Ó¡£Èà½÷¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Î±¼éÈÖ¤Î¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é»°¿Í¤Ë¤ªÅÚ»ºÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþ¤Ã¤¿ËÜ²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ä¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡©¡×
¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤³¤¦¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÊ¸»ú¤Ç¸«¤ë¤È¤Ä¤è¤¤µÛ°úÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ñ¥ê¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃø¼Ô¤Ï¥Ñ¥ê¤¬¤¹¤¤Ç¥Ñ¥ê¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ìºý¤È¤·¤Æ¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¹¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¥Ñ¥ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤Ï»°¿Í¤¬¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Ñ¥ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ê¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢ËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù Ê¸¤È³¨¡¦¶â°æ¿¿µª¡¡°ÆÆâ¡¦¹²¬Íµ»ù¡ÊÇð½ñË¼¡Ë
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¹¤°¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ê¤Î¤«¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ãø¼Ô¤Î¶â°æ¿¿µª¤µ¤ó¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¹¤¤Ç¤³¤ÎËÜ¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸í²ò¤ò¾·¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶â°æ¤µ¤ó¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¹¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï²ÁÃÍ´Ñ¤ËÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ï¤¿¤·¤¬¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤Ë¤Þ¤µ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¿¤Ã¤¿¿ô¹Ô¤Ç¤³¤ÎËÜ¤Ï±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¿¤·¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÂç¤¤ÊÉ÷·ê¤ò¤¢¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ü¤ë½Î¤ò·ëÀ®¤¹¤ëºÝ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÄÊÕ¤µ¤ó¤òÁêÊý¤Ë¤·¤¿¤¤¤¢¤ó¤ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ó¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÎÁêÊý¤À¤Ã¤¿¤ï¤¿¤·¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ëÅÄÊÕ¤µ¤ó¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¡¢»ºµÙ¤ÇÉüµ¢¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡¢Ã¯¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢
»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ö4¿Í¤Ç¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¡¼¤ó¡×
º£¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ4¿Í¤Ç¤ä¤ë¡£¤·¤ó¤Ü¤ë¤ÈÇ½Î¤Ç¤Ü¤ë½Î¡£¤ï¤¿¤·Ã£¤ÎÃ¯¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¹½À®ºî²È¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë»³ÅÄ¥Ê¥Ó¥¹¥³¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢º£¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¤ª¾Ð¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£É÷·ê¤òÍß¤·¤ÆÌµÎà¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶â°æ¤µ¤ó¤È¡¢¥Ñ¥êºß½»40Ç¯¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¹²¬Íµ»ù¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ø¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òÊâ¤²ó¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È67¿Í¡ª
¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥³¥Ã¥¯¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¶¥ÇÏ¤¬¤¹¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁÃæ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥á¥¤¥½¥ó¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢ÂçÅýÎÎ¸õÊä¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÄÁ´¤Æ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¤³¤³¤Ë½ñ¤Ï¢¤Í¤¿¤¤¤Û¤É¡¢Á´°÷¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤ÏÃÏµåÀ¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤ó¤À¤è¡×
Ç¯Îð¤Ï²¼¤¬25ºÐ¡Ê¼«¾Î¡Ë¤«¤é¾å¤Ï92ºÐ¤Þ¤Ç¡£È©¤Î¿§¤â½¡¶µ¤â»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤âÀÅª»Ø¸þ¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤ï¤¿¤·¤â¥Ñ¥ê¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡ÖÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¾Íè¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Þ¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¶â°æ¤µ¤ó¤È¹²¬¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤¿Æó½µ´Ö¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤Î¤ß¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¡£¥Ñ¥ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¹¤¯¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ëº£¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿º£¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤È»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ö¤Ü¤¯¤Ï°ìÇ¯ÃæÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤ë¤è¡×
Ãæ¤Ç¤â¤ï¤¿¤·¤Î¿´¤Ë¤È¤¯¤Ù¤Ä»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ö¥¸¥ë¡¦¥È¥Þ¡×¤µ¤ó¡£Èà¤Ï¥Ñ¥ê¤Î»ÔÌò½ê¤Ë¶Ð¤á¤ë¸øÌ³°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤Ç¤¹¡£¶â°æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤Ü¤¯¤ÎÃÏ²¼¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÏ²¼¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î°ÆÆâ¤Ç½ä¤ë¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¥É¥¥É¥¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ó¤ÏËÁ¸±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎò»Ë¤òÃÏ²¼¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ë¤µ¤ó¡ÖÃÏ²¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Ü¤¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¤ï¤¿¤·¤Ï¥¸¥ë¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤â¤¹¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï²¿ÅÙÇ¯Îð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â25ºÐ¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï½é¤á¤ÆÈà¤¬ÃÏ²¼Æ»¤òÃµ¸¡¤·¤¿¤Î¤¬25ºÐ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¸¥ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ²¼¤Ë´Ø¤¹¤ë7ºý¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢15°Ê¾å¤Îµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÃÏ²¼°¦¡£¥Ñ¥ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÃÏ²¼¤ò°¦¤¹¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶â°æ¤µ¤ó¡Ö¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂè°ì¿Í¼Ô¤À¡£ÂèÆó¡¢Âè»°¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤±¤ì¤É¡×
º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤À¤±¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¸«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµá¤á¤ë°Õ¸«¤È¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¯¤é¤¤¤·¤«¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶â°æ¤µ¤ó¤Î½ñ¤«¤ì¤ëÊ¸¾Ï¤ÏÊ¹¤¯Â¦¤Î»ÑÀª¡¢¤â¤é¤Ã¤¿°Õ¸«¤ËÂÐ¤¹¤ë¼õ¤±¼è¤êÊý¡¢´ó¤êÅº¤¤Êý¤âÂçÊÑÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶â°æ¤µ¤ó¡Ö¤É¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤â»É·ãÅª¤À¡£¥È¥Û¥Û¤Ê¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¢¤ê¡¢¶½Ê³¤¹¤ë¤Ï¤Ê¤·¤¬¤¢¤ë¡£°ì¸«¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤¤¤Þ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃÇÊÒ¤¬¡×
¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥Ñ¥ê¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡©¡×¤È¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡¢°ìÌÜ¤Ü¤ì¡ª
¡ØÃ«ºê¥Þ¥ó¥¬ ÊÑÂÖ¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù Ãø¡¦Ã«ºê½á°ìÏº¡¡Ì¡²è¡¦±ÝËÜ½ÓÆó¡¿º£Æü¥Þ¥Á»Ò¡¿µ×À¤ÈÖ»Ò¡¿¶áÆ£ÁïÇµ¡¿¤·¤ê¤¢¤¬¤ê¼÷¡¿¹âÌîÊ¸»Ò¡¿ÃæÂ¼ÌÀÆüÈþ»Ò¡¿À¾Â¼¥Ä¥Á¥«¡¿¸Å²°ÅÆ´Ý¡¿»³¸ý¹¸¡¿»³ÅÄ»²½õ ¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë
ÊÑÂÖ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ºî²È¤ÎÃ«ºê½á°ìÏº¤Ç¤¹¡£¡ØÃ«ºê¥Þ¥ó¥¬ ÊÑÂÖ¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÇË²õÎÏ¤Ë»×¤ï¤ºÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï11¿Í¤ÎÌ¡²è²È¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤ó¤À¾®Àâ¤Ë°¦¤ÈÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥ó¥¬²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¡ª ¡Ø¥é¥¤¥Á¡ù¸÷¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î¸Å²°ÅÆ´Ý¤µ¤ó¤¬¡Ø¾¯Ç¯¡Ù¤ò¥Þ¥ó¥¬²½¡ª ¡Ø¤ë¤¤µ¤ó¡Ù¤Î¹âÌîÊ¸»Ò¤¬¡Ø±¢æÊÎé»¾¡Ù¤ò¥Þ¥ó¥¬²½¡ª
¤ï¤¿¤·¤ÏÃæ¤Ç¤â¡ØÆ±µéÀ¸¡Ù¤ÎÃæÂ¼ÌÀÆüÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤«¤ì¤ë¡ØÂ³Â³ÍåÆ¶ÀèÀ¸¡Ù¤¬ÍýÁÛ¤ÎÊÑÂÖ¤Ç¤¹¡£µ¼Ô¤ÈÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë²ñÏÃ¤À¤±¤ÎÅ¸³«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶¸¤ª¤·¤¤¤Û¤É¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£10¥Ú¡¼¥¸¤ÎÃ»¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬ºÇ¸å¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤ËÄ»È©¤¬¤¿¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³¸ý¹¸¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤«¤ì¤ë¡ØÂæ½êÂÀÊ¿µ¡Ù¤ÏÊÑÂÖÍ×ÁÇ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤½¤ÎÊë¤é¤·¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊÑÂÖ¥Þ¥ó¥¬¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀºÇ¸å¤Ë¤¯¤ë¡ØÂæ½êÂÀÊ¿µ¡Ù¤Ï¡¢Ã«ºêºîÉÊ¤ÎÉý¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤ÏÃ«ºê½á°ìÏº¤òÁ´¤¯ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¼«¿È¤â³ØÀ¸»þÂå¤ËÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤ÆÃ«ºêºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¢¤Þ¤êÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìºý¤òÆÉ¤ó¤Ç¸¶ºî¾®Àâ¤òÆÉ¤ßÄ¾¤½¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ê¤éÆÉ¤ßÄ¾¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÊÑÂÖ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ëÊÑÂÖ¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Á¤¤¤µ¤Ê¼ê¤Î¤Ò¤é¼Åµ ²Ö¸ÀÍÕ¡Ù Ãø¡¦Nathalie Chahine¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¼Ò¡Ë
Èþ¤·¤¤¡ª ¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë°ìÌÜ¤Ü¤ì¤Ç¤¹¡ª ¤³¤Î°ìºý¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤³¤ÎÈþ¤·¤¤ËÜ¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î80¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤È¡¢¤½¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÆ¦ÃÎ¼±¤¬¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯Ä´¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ïµ¤¤Þ¤°¤ì¤Ë²Ö¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¼¤³¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¼¡×¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î»þ´Ö¡£¤³¤ÎËÜ¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤È¤Ê¤¯³«¤¤¤¿¥Ú¡¼¥¸¤òÆÉ¤à¤Î¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¤¿¤Þ¤¿¤Þ³«¤¤¤¿¡Ò¿åÀç¡Ó¡£²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Úµõ±É¡¢Íø¸Ê¼çµÁ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¡Û¡£¿åÀç¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ê¥ë¥¥Ã¥½¥¹¤ÎÅÁÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÌÌ¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³ð¤ï¤ÌÎø¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¥Ê¥ë¥¥Ã¥½¥¹¡£°Ê¹ß¡¢¿å¤Ø¤È¾è¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ëºé¤¯¤³¤Î²Ö¤Ï¿åÀç¡Ê¥Ê¥ë¥·¥¹¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥Ê¥ë¥·¥·¥º¥à¡Ê¼«¸Ê°¦¡Ë¤Î¸ì¸»¤Ç¤¹¡ª
Â¾¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤Î¿åÀç¤¬¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ê¤É¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ò¥¿¥¤¥à¡Ó¤Ï¥Ï¡¼¥Ö¤Î°ì¼ï¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ö¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿²Ö¸ÀÍÕ¤ÎÃÎ¼±¤Ç¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤Ë²ÖÂ«¤òÂ£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊÌ´¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡ÊËÜ¡Ë Ê¸¡¦¼ò´ó´õË¾