¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¡¡Ç¯4ÅÙËÉ±Ò¤Î°æ¾å¾°Ìï¤ËÂç»ö¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Á÷¤ë¡Ö¸·¤·¤¤¤Î¤ÏÁê¼ê¤è¤ê¡Ä¸Â³¦Íè¤ë¡×
¡¡WBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¤ò13ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¡Ê70¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¹¹¿·¡£¶ñ»Ö·ø»á°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇ¯´Ö4ÅÙËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬º£°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤òÈ½Äê¤ÇÇË¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¡£À¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤ÏÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¡¡¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡Öº¸¥¸¥ã¥Ö¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¸«»ö¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¡£¤É¤³¤Ç»î¹ç¤·¤Æ¤â¡Ê·ë²Ì¤Ï¡ËÆ±¤¸¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¶¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°æ¾å¤Î¶¯¤µ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ°Î¶È¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£Ç¯´Ö4ÅÙËÉ±Ò¤Ï¶ñ»Ö·ø»á°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤ËWBA¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÇ¯4ÅÙËÉ±Ò¤·¤¿¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡Ö»ä¤Î¸å¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö4²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É2ÀïÏ¢Â³¤ÎÈ½Äê¡Ä¡£ÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ëÇ¯4ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Àï¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñ»Ö·ø»á¤«¤é¸«¤Æ¤âÃßÀÑÈèÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤âÁ°²ó¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¡¢º£²ó¤Î¥Ô¥«¥½Àï¤Ï¤È¤â¤Ë´°¾¡¤È¤Ï¤¤¤¨12¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡Ö12¥é¥¦¥ó¥ÉÈ½Äê¤Ï¤¤Ä¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤ËÇ¯4ÅÙ¤Î»î¹ç¤ÇÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¸ºÎÌ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸·¤·¤¤¤Î¤ÏÁê¼ê¤è¤ê¸ºÎÌ¡£Ç¯4²ó¤Ï¸Â³¦¤ËÍè¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¡ÊµÏ¿¤ò¡Ë¿¤Ð¤¹¤«ÍèÇ¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç°æ¾å¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤ÀèÇÚ²¦¼Ô¤È¤·¤Æ½õ¸À¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¡£ÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È¡¢°æ¾å¤ÎÂÎ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£