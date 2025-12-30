¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ïµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×46ºÐ½÷À¤¬¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ÂÇä¤ê¤Ï¤·¤´¡É¤Ç¼º¤Ã¤¿ÁÛÄê³°¤Î¤â¤Î
²¿¤«¤È¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤¬¤Á¤ÊÇ¯Ëö¡£¾¯¤·¤Ç¤â½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀáÌó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÀáÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢46ºÐ½÷À¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌó»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÇAll About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¤ÎÆóµÜÀ¶»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÀáÌó¤Çºï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×3¤Ä¤Î½ÐÈñ¡Û¤ò¸«¤ë
²ÈÂ²¹½À®¡§ÆÈ¿È¡Ê»Ò¤Ê¤·¡Ë
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¿¦¶È¡§¾ã³²¼Ô»ÜÀß¶ÐÌ³
Ç¯¼ý¡§250Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤äÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡§ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÖÀáÌó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢1ÈÖ½é¤á¤Ë»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡¢¤É¤¦¤»Çã¤¦¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡Ä¡Ä¡Ö»þ´Ö¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò¹Í¤¨¤¿¤éµÕ¤Ë¤à¤À¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉ×¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤à¤À¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀáÌó¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¿ô±ßÃ±°Ì¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤Ç¤¤ëÊý¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ï¡Ö¸ÇÄêÈñ¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¯¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆóµÜ¡§º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÀáÌó¡á1±ß¤Ç¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢°ì¸«¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»þ´Ö¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦Ï«ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢ÀáÌó¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Æ¯¤¯¼çÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¡É¤Ï¤ª¶â¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¡£¤³¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È·×´ÉÍý¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢ÄìÃÍ´¶³Ð¤òËá¤¯°ÕÌ£¤Ç·è¤·¤Æ¤à¤À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÉÊ¤ÎÁê¾ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¥°¥Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ëÀáÌóË¡¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤à¤À¤ÊÇã¤¤Êª¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¡É¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¦¤Ë¤Ï¡¢
1¡ÖÇã¤¤ÊªÁ°¤Ëºß¸Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡×
2¡Ö¹Ô¤¯Å¹¤ò1¡Á2Å¹ÊÞ¤Ë¹Ê¤ë¡×
3¡ÖÆÃÇäÉÊ¤ÏÉ¬Í×ÎÌ¤À¤±Çã¤¤¡¢²¼½èÍý¤äÎäÅà¤Ç¥í¥¹¤òËÉ¤°¡×
4¡Ö³ä°úÉÊ¤Ï¡È»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤«¡É¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¡×
¤³¤Î4¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÀáÌó¤Ï¼ê´Ö¤è¤ê¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¡É¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆóµÜÀ¶»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²È·×´ÉÍý¤äÀáÌó¤ò¼´¤Ë¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ÈÄí²Ê¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÖ»ú²È·×¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£All About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
ÀáÌó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î200¿Í¡ÊÃËÀ¡§63¿Í¡¢½÷À¡§137¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
(Ê¸:ÆóµÜ À¶»Ò)
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÀáÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢46ºÐ½÷À¤Î¼ºÇÔÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌó»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÇAll About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¤ÎÆóµÜÀ¶»Ò¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÀáÌó¤Çºï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×3¤Ä¤Î½ÐÈñ¡Û¤ò¸«¤ë
²óÅú¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§46ºÐ½÷À
²ÈÂ²¹½À®¡§ÆÈ¿È¡Ê»Ò¤Ê¤·¡Ë
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È
¿¦¶È¡§¾ã³²¼Ô»ÜÀß¶ÐÌ³
Ç¯¼ý¡§250Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤äÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡§ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤É¤¦¤»Çã¤¦¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¤Êª¤ÎÀáÌó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦46ºÐ½÷À¡£½÷À¤Ï¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Æ¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò²ó¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÀáÌó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢1ÈÖ½é¤á¤Ë»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡¢¤É¤¦¤»Çã¤¦¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤Î·ë²Ì¡Ä¡Ä¡Ö»þ´Ö¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò¹Í¤¨¤¿¤éµÕ¤Ë¤à¤À¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀáÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÏÀáÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÉ×¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤à¤À¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÀáÌó¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¿ô±ßÃ±°Ì¤Î°ã¤¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ç¤â»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤Ç¤¤ëÊý¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ï¡Ö¸ÇÄêÈñ¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¯¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¡É¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¥«¥®¿©Èñ¤òÀáÌó¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀáÌó»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆóµÜÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóµÜ¡§º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÀáÌó¡á1±ß¤Ç¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥é¥·¤ò¸«¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢°ì¸«¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»þ´Ö¡¦¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¦Ï«ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢ÀáÌó¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Æ¯¤¯¼çÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¡É¤Ï¤ª¶â¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê»ñ»º¡£¤³¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È·×´ÉÍý¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢ÄìÃÍ´¶³Ð¤òËá¤¯°ÕÌ£¤Ç·è¤·¤Æ¤à¤À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÉÊ¤ÎÁê¾ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤ÎÇã¤¤Êª¤¬¥°¥Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤Ï¤·¤´¤¹¤ëÀáÌóË¡¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¤à¤À¤ÊÇã¤¤Êª¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¡É¤Ç¤¹¡£
¿©ÉÊ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â°Â¤¯Çã¤¦¤Ë¤Ï¡¢
1¡ÖÇã¤¤ÊªÁ°¤Ëºß¸Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡×
2¡Ö¹Ô¤¯Å¹¤ò1¡Á2Å¹ÊÞ¤Ë¹Ê¤ë¡×
3¡ÖÆÃÇäÉÊ¤ÏÉ¬Í×ÎÌ¤À¤±Çã¤¤¡¢²¼½èÍý¤äÎäÅà¤Ç¥í¥¹¤òËÉ¤°¡×
4¡Ö³ä°úÉÊ¤Ï¡È»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤«¡É¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ö¡×
¤³¤Î4¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ÀáÌó¤Ï¼ê´Ö¤è¤ê¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¡É¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆóµÜÀ¶»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²È·×´ÉÍý¤äÀáÌó¤ò¼´¤Ë¡¢À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡£²ÈÄí²Ê¤Î¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÖ»ú²È·×¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£All About ²È·×Êí¡¦²È·×´ÉÍý¥¬¥¤¥É¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
ÀáÌó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î200¿Í¡ÊÃËÀ¡§63¿Í¡¢½÷À¡§137¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤áÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
(Ê¸:ÆóµÜ À¶»Ò)