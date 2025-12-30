¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¬´·¤Ï¡©2026Ç¯¤ËÆÃ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢2026Ç¯¤ËÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂçÁÝ½ü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÂçÁÝ½ü¡×¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÁÝ½ü¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¿È¤ÎÀ°Íý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
º£¤äPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÉÔÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¯¤á¹þ¤ó¤À¾ðÊó¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¥â¥Î¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿·¤·¤¯É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡Ö±¿¡×¤ä¡Ö±¿µ¤¡×¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡£ÊªÍýÅª¤Ê¶õ¤ÍÆÎÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤è¤¤±¿µ¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Öº£¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö1¡×¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬È¯¿®¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯¤ÏÀª¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Êª»ö¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À®¸ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤â2026Ç¯¤Î³«±¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
ÂçÁÝ½ü¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤?!Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄêÈÖ¤Î½¬´·¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÂçÁÝ½ü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤äPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¾ðÊó¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÉÔÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ¯¤á¹þ¤ó¤À¾ðÊó¤òÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²È¤ÎÃæ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥Î¤òÃÖ¤±¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¥â¥Î¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿·¤·¤¯É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡Ö±¿¡×¤ä¡Ö±¿µ¤¡×¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ï¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡£ÊªÍýÅª¤Ê¶õ¤ÍÆÎÌ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤è¤¤±¿µ¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÆÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Öº£¤¢¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ïºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ç³«±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅý·×³Ø¤òÍÑ¤¤¤¿Àê½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¿ôÈë½Ñ¤È¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡Ö¿ôÈë¡õ¥«¥é¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö1¡×¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö1¡×¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬³«±¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇ¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬È¯¿®¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2026Ç¯¤ÏÀª¤¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Êª»ö¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¹¤°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À®¸ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»°¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤â2026Ç¯¤Î³«±¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)