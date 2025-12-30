¤â¤¦¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¤ä¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¡©2025Ç¯°Ê¹ß¤Î¡ÖK-POP¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×»ö¾ð¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
MÀ¤Âå¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦K-POP¤æ¤ê¤³¤È¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎZÀ¤ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤ë¤Ã¤ÈËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÚK-POP¤æ¤ê¤³¤Î¾Â¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¡Û¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¿·¿ÍK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡×¡£À¤¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤«¤é¹â¤¤´°À®ÅÙ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢À¤³¦´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëK-POP³¦¤Î¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎË°ÏÂ¤äÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ¹¼÷²½¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¡È¿·Á¯¤µ¡É¤ä¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤À¤±¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×»ö¾ð¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢K-POP¥·¡¼¥ó¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡Ê°Ê²¼¡¢ÌðÌî¡Ë¡§º£²ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤ë´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¡¢¤½¤·¤ÆK-POP¥·¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤··¡¤ê²¼¤²¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
K-POP¤æ¤ê¤³¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤ê¤³¡Ë¡§2025Ç¯¤ÎK-POP¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿·¿Í¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î²ÁÃÍ¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¤¤Ë½Ð¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ä¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ë¾è¤»¤é¤ì¡¢¿·¿Í¤À¤«¤é¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡È¤´½Ëµ·´ü´Ö¡É¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§°ÊÁ°¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡×°ìÊý¤Ç¡¢K-POP¤Ï¡Ö´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¸«Ê¹¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤Ï¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óK-POP¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼ã¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤Ï½ÖÈ¯Åª¤Ê¶¯¤ß¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹Êª¸ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñÈ¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤â¡¢¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ì»öÌ³½ê¤ÎÈëÂ¢¤Ã»Ò¤Ç¤¢¤ì¡¢»Ô¾ì¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë´°À®ÅÙ¤ÏÇ¯¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¿Í¤¬¡È¿·¿Í¡É¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ëÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÌðÌî¡§¡Ö´üÂÔ¤Î¿·¿Í¡×¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤¬¤â¤Ï¤äÀÚ¤ê»¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ALLDAY PROJECT¤äCORTIS¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÐÊ¤Þ¤¤¤â¼ÂÇ¯Îð¤è¤êÂç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ºÇ½é¤«¤é´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤Ïº£¸å¤âÊÑ²½¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡ÖËö¶²¤í¤·¤¤¡ª¡×¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£¤æ¤ê¤³¡§IVE¡¢NewJeans¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤½¤Î·¹¸þ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¥·¡¼¥ó¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿·Æþ¼Ò°÷¤Ë¡ÈÂ¨ÀïÎÏ¡É¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£K-POP¤¬¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¡¢²»³Ú¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤òÀ¤³¦´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È¿·¿Í¤«ÈÝ¤«¡É¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤æ¤ê¤³¡§¶Ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë´°À®ÅÙ¹â¤¯¤È¤â¡¢ÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï»ñËÜÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç¼ê»öÌ³½ê¤¬ÍÍø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡ÈÎ©¤Ä¡É¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢K-POP¤ÇÄ¹Ç¯½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡×¤â¤â¤Ï¤äË°ÏÂ¾õÂÖ¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿XLOV¤Î¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢ÃË½÷º®¹ç¤ÎALLDAY PROJECT¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇK-POP¶È³¦¤¬¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¹¶¤á¤ë¤Ê¤é²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¿Í¤¬¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡ÈÌ¤³«¤ÎÃÏ¡É¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤À¤è¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬¥Ï¡¼¥É¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¡¢ËÍ¤ÏK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ¹¼÷²½¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï¡ÖËâ¤Î7Ç¯ÌÜ¡Ê¢¨¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ç¯¤Û¤É¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë²ò»¶¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÆ·ëÀ®¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò»ý¤Ä¼ê¶¯¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¸½Ìò¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø»²Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä²á¹ó¤Ç¤¹¡£
¢¨´Ú¹ñ¤Î¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬·ÝÇ½¿Í¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÄ¹·ÀÌóÇ¯¿ô¤ò7Ç¯¤ÈÀ©Äê¡£¤½¤Î¤¿¤á7Ç¯¤Ç»öÌ³½ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢Ã¦Âà¤ä²ò»¶¤ò¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÖËâ¤Î7Ç¯ÌÜ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌðÌî¡§CORTIS¤ËBTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤Î¡ÈÄï´¶¡É¤Ï³§Ìµ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£ÀäÌ¯¤Ë¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿ïÊ¬Á°¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¿ÍK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤òÇä¤ê½Ð¤¹ºÝ¤Ë»öÌ³½ê¤äÆüËÜ¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤¬¡Ö¡ÊÃ¯¤«¤Î¡ËÄï¡¿Ëå¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¤Î¤òNG¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤³¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éÃæ·ø°Ê¾å¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡ÖSMTOWN LIVE¡×¡ÖJYP NATION¡×¡ÖFNC KINGDOM¡×¤Ê¤É¡¢½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¿·¿Í¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÇÚ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢³Ý¤±¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¡É¤ä¡ÈÃÄ·ëÎÏ¡É¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢¼«Á³¤È¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¡Ê¿·¿Í¡Ë¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ê¤ó¤À¤«±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼´¶¡É¤Ç±þ±ç¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ê¤³¡§Ç¯¡¹Ï¢ÂÓ´¶¤ÏÇö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Ú¹ñÂç¼ê»öÌ³½êÆâ¤Î¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£HYBE¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ò¸ÄÊÌ¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼Çä¤ê¡É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¼Ò¤òÇã¼ý¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÆÈÎ©À¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬ºÇÅ¬²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ì¹ç¤ï¤º¤ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤´¤È¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈÍø±×¤ò»º¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£HYBE°Ê³°¤Î»öÌ³½ê¤â¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¼ÒÆâ¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊ¬³ä¤·¡¢ÆÈÎ©À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎºÇÅ¬¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥É¥é¥¤¤Ë¡ÖÂ¾¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£´°Á´¤Ë²ñ¼Ò°÷·Ð¸³¤«¤é¤Î¼Ù¿ä¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§°ÊÁ°¡¢¡ÖSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥é¥Ã¥·¥å¤¬¤¹¤´¤¤¡¢Ã»´ü¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¿·¿Í1ÁÈ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¡£¿·¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ÊÁ°¤Ï¡ÖA¼Ò¤Ïº£¡û¡û¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤òÇä¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤ÏÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇä¤êÊý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÇä¤ìÊý¤Î¥ë¡¼¥È¤¬1ËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£´°À®ÅÙ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¡¢»ñËÜÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ä¡Ä²¿¤«¤¬·ç¤±¤ë¤È¸·¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ìÊý¤Ç²¿¤«¤¬ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤éÆ»¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§1¤Ä¤ÏCORTIS¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤é¡ÖK-POPÂ¼¤Î³°¡×¤Ë¤âÆÏ¤¯Àß·×¤ò¤¹¤ë¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏHearts2Hearts¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖK-POP¤Î²¦Æ»¡×¤ò¹¹¿·¤·¤Ë¤¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤¬³Ú¶Ê¤«¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ý¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä²¿¤«°ìÅÀÆÍÇË¤ÇÆÍ¤È´¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÌðÌî¡§¤Ï¤¤¡£ÍèÇ¯¤âºÇ½é¤«¤é¡È¼çÌòµé¡É¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊÑ²½¤È³èÌö¤â°ú¤Â³¤ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤æ¤ë¤Ã¤È¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Û
