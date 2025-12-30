¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼4¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±¿¤òÌ£Êý¤Ë¡ª 2026Ç¯¤Î¡Ö³«±¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×4Áª
¶åÀ±µ¤³Ø¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö°ìÇò¿åÀ±¡×¤¬ÃæµÜ¤Ë²óºÂ¤¹¤ëÇ¯¤Ç¤¹¡£ÃæµÜ¤È¤Ï¡¢¶åÀ±È×¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¤¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢±Æ¶Á¤·¹ç¤¦¾ì½ê¡×¤Î¤³¤È¡£2026Ç¯¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¿å¤Îµ¤¡×¤¬¹¤¬¤ë¤¿¤á¡¢±¿µ¤¤¬ÊÑÆ°¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶åÀ±µ¤³Ø¤ä¸Þ¹Ô»×ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Þ¹Ô¤ÏÌÚ¢ª²Ð¢ªÅÚ¢ª¶â¢ª¿å¢ªÌÚ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï°ìÇò¿åÀ±¡Ê¡á¿å¤Îµ¤¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¿å¤È¶â¡×¡Ö¿å¤ÈÌÚ¡×¤Ï¡ÖÁêÀ¸´Ø·¸¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¤È¶â¡×¤Ï¡¢¶âÂ°¤¬Îä¤¨¤Æ¿åÅ©¤òÀ¸¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¶â¤¬¿å¤ò°é¤Æ¤ë´Ø·¸¡£»Ù±ç¤òÆÀ¤ë±¿¤¬¾å¾º¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¿ÍÌ®¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¿å¤ÈÌÚ¡×¤Ï¡¢¿å¤¬ÂçÃÏ¤ò½á¤·¡¢ÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤ò½õ¤±¤ë´Ø·¸¡£ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä±ï¤¬²ê¿á¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê2026Ç¯¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î4¿§¡£Æ©ÌÀ¤µ¡¦À¶·é¤µ¡¦ÀÅ¤±¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö2026Ç¯³«±¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢9Ç¯¼þ´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¼êÊü¤·¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ìÇò¿åÀ±¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿å¤Îµ¤¡×¤ÇÀ¶¾ô¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿±¿¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÁêÀ¤¬¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¡£¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤äÂÐ¿Í±¿¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ô²½¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¡¦ºÆÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢²áµî¤òÀ¶¤á¤Æ¿·¤·¤¤Î®¤ì¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤âµÈ¤Ç¤¹¡£
ÁêÀ¤¬¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¡¢ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥Í¥ó¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤Ê¤É¡£ÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¡¢¾å¾º±¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¿å¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¾ô²½¤äÄ´ÏÂ¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢ÎäÀÅ¤µ¤äµÒ´ÑÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¿§¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê´¶¾ð¤òµÛ¼ý¤·¡¢Àº¿ÀÅª¥Î¥¤¥º¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¥µ¥Æ¥ó¤ä½À¤é¤«¤¤¥â¥Ø¥¢¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ê¤É¡£
¤³¤Î2¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤È°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤¹Æ¯¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇÎÏ¡¦Ê¬ÀÏÎÏ¡¦ÃÎÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»Å»ö±¿Á´ÈÌ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃÎÅª¤µ¤ËÅÔ²ñÅª¤ÊÀöÎý¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¿®Íê´¶¤âÍ¿¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÆ©¤±´¶¤â³«±¿¸ú²Ì¤ËµÈ¡£¥â¥Ø¥¢MIX¤Î½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ä¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢Âµ¸ý¤Î¥ê¥Ö¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢ÁÇºà´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿å¤È¶â¡×¤ÎÁêÀ¸´Ø·¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢¾ô²½¢ªºÆÀ¸¢ªºÆ½ÐÈ¯¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤¤Ç¯¡£¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¿´¤È±¿µ¤¤ò¾ô²½¤·¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¿·¤·¤¤Î®¤ì¤ä½Ð²ñ¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ä¥ê¥Í¥ó¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥â¥Ø¥¢¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¡£¤³¤Î2¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¿Ê¤àÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¾å¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿·Ê¬Ìî¤ä¿·Ìò³ä¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¡¢À¿¼Â¤Ê¿Í¤È¤Î±ï¤¬°é¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤¤¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÇÛ¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯±¿¤äÈþÍÆ±¿¤â¡ý¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°ÂÄê¤È°Â¿´¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ê¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÀ¸Ì¿ÎÏ¤ä°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¿´¤â±¿µ¤¤â²¼¤«¤é¾å¤Ø¤È°ú¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤ÏÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤Ç¯¡£¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤ÏÁ°¤Ø¿Ê¤à±¿µ¤¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤äÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¿´¤Î²óÉü¤äºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤Ï¿´¤ÎÂù¤ê¤òÎ®¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÎäÀÅ¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÎÈè¤ì¤äÌÂ¤¤¤òÁÇÁá¤¯Î®¤·¡¢²óÉü¤ØÆ³¤¯ºîÍÑ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê³«±¿¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿´Íý¤Ë¤âÀ¶·é´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏ±¿¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â¶¯¤¤ÇÛ¿§¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦½ÀÆð¤Ê»×¹Í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢Æ¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç·Ú¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶åÀ±µ¤³Ø¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤ÎÇ¯¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¼êÊü¤·¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾Ç¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤è¤ê¤â¡¢Æâ¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¿¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÀ¶¤é¤«¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤¬¤°¤Ã¤È¥¢¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢§¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥«¥é¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎò20Ç¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿§ºÌ¿´Íý¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¿§Àê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¼¹É®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡£
(Ê¸:¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¡Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
¶åÀ±µ¤³Ø¤ä¸Þ¹Ô»×ÁÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Þ¹Ô¤ÏÌÚ¢ª²Ð¢ªÅÚ¢ª¶â¢ª¿å¢ªÌÚ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë½Û´Ä¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Ï°ìÇò¿åÀ±¡Ê¡á¿å¤Îµ¤¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¿å¤È¶â¡×¡Ö¿å¤ÈÌÚ¡×¤Ï¡ÖÁêÀ¸´Ø·¸¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë½õ¤±¹ç¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê2026Ç¯¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î4¿§¡£Æ©ÌÀ¤µ¡¦À¶·é¤µ¡¦ÀÅ¤±¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö2026Ç¯³«±¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÄäÂÚ¤·¤¿±¿µ¤¤ò¾ô²½¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡×
2026Ç¯¤Ï¡¢9Ç¯¼þ´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¼êÊü¤·¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°ìÇò¿åÀ±¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿å¤Îµ¤¡×¤ÇÀ¶¾ô¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿±¿¤òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¯¤¹¤ß¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¿´¤ò²º¤ä¤«¤Ë¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±¿¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£ÁêÀ¤¬¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¡£¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤äÂÐ¿Í±¿¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¾ô²½¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¡¦ºÆÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢²áµî¤òÀ¶¤á¤Æ¿·¤·¤¤Î®¤ì¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÇò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤âµÈ¤Ç¤¹¡£
ÁêÀ¤¬¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤ä¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¡¢ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¥Í¥ó¡¢¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤Ê¤É¡£ÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¡¢¾å¾º±¿¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡ß¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¡×
¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â¡Ö¿å¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¿´¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÎ®¤ì¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¾ô²½¤äÄ´ÏÂ¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃ¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ï¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢ÎäÀÅ¤µ¤äµÒ´ÑÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¿§¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê´¶¾ð¤òµÛ¼ý¤·¡¢Àº¿ÀÅª¥Î¥¤¥º¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¥µ¥Æ¥ó¤ä½À¤é¤«¤¤¥â¥Ø¥¢¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥¢¡¼ÁÇºà¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ê¤É¡£
¤³¤Î2¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤È°ÂÄê¤ò¼è¤êÌá¤¹Æ¯¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢²áµî¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÀ°Íý¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
È½ÃÇÎÏ¡¦Ê¬ÀÏÎÏ¡¦ÃÎÀ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë»Å»ö±¿Á´ÈÌ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÃÎÅª¤µ¤ËÅÔ²ñÅª¤ÊÀöÎý¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤ò½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¿®Íê´¶¤âÍ¿¤¨¤ëÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÆ©¤±´¶¤â³«±¿¸ú²Ì¤ËµÈ¡£¥â¥Ø¥¢MIX¤Î½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ä¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢Âµ¸ý¤Î¥ê¥Ö¤òÄ¹¤á¤Ë¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ê¤É¡¢ÁÇºà´¶¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿å¤È¶â¡×¤ÎÁêÀ¸´Ø·¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
±¿µ¤¤Î½Û´Ä¤ò°é¤à¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¡×
2026Ç¯¤Ï¡¢¾ô²½¢ªºÆÀ¸¢ªºÆ½ÐÈ¯¤ÎÎ®¤ì¤¬¶¯¤¤Ç¯¡£¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÇÛ¿§¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¿´¤È±¿µ¤¤ò¾ô²½¤·¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¿·¤·¤¤Î®¤ì¤ä½Ð²ñ¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤ÁÇºà¤Ï¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤ä¥ê¥Í¥ó¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥â¥Ø¥¢¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤ÊÁÇºà¡£¤³¤Î2¿§¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¿Ê¤àÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¾å¤Î¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿·Ê¬Ìî¤ä¿·Ìò³ä¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¸º¤ê¡¢À¿¼Â¤Ê¿Í¤È¤Î±ï¤¬°é¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤¤¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿ÇÛ¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯±¿¤äÈþÍÆ±¿¤â¡ý¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°ÂÄê¤È°Â¿´¤ÎÅÚÂæ¤òºî¤ê¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÀ¸Ì¿ÎÏ¤ä°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¿´¤â±¿µ¤¤â²¼¤«¤é¾å¤Ø¤È°ú¤¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¡ß¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¡×
2026Ç¯¤ÏÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤Ç¯¡£¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤ÏÁ°¤Ø¿Ê¤à±¿µ¤¤ò¶¯¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤äÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Ï¿´¤Î²óÉü¤äºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¼¤Ï¿´¤ÎÂù¤ê¤òÎ®¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÎäÀÅ¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¿§¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÎÈè¤ì¤äÌÂ¤¤¤òÁÇÁá¤¯Î®¤·¡¢²óÉü¤ØÆ³¤¯ºîÍÑ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê³«±¿¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿´Íý¤Ë¤âÀ¶·é´¶¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì¥ÎÏ±¿¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤â¶¯¤¤ÇÛ¿§¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤òÍ¿¤¨¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦½ÀÆð¤Ê»×¹Í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢Æ¬¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç·Ú¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î®¤ì¤Ë¾è¤ì¤ë±¿µ¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶åÀ±µ¤³Ø¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¸¶ÅÀ²óµ¢¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤ÎÇ¯¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¼êÊü¤·¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¾Ç¤Ã¤Æ¿Ê¤à¤è¤ê¤â¡¢Æâ¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¿¤¬³«¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÀ¶¤é¤«¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤¬¤°¤Ã¤È¥¢¥Ã¥×¡£
¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢§¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥«¥é¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎò20Ç¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿§ºÌ¿´Íý¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¿§Àê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¼¹É®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡£
(Ê¸:¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¡Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)