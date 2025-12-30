Ãæ¹ñÆîÅìÉô¤ÎÂçÏÑ¶è¡¢¿¼ÃæÄÌÏ©¤ÎÀ¾¿Í¹©Åç¤¬´Ñ¸÷µÒ¤Ë°ìÈÌ¸ø³«
Ãæ¹ñÆîÅìÉô±è³¤¤Î¹Åì¡¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Êäå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÃæÄÌÏ©¤Ë¤¢¤ëÀ¾¿Í¹©Åç¤¬2¥«·î¤Î¥Æ¥¹¥È±¿±Ä¤ò·Ð¤Æ12·î29Æü¤«¤é°ìÈÌ»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ËÀµ¼°¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¼ÃæÄÌÏ©¤Ï¹Åì¾Ê¤Î¿¼¥»¥ó»Ô¤ÈÃæ»³»Ô¤ò·ë¤Ö³¤Î¦¤ò´Ó¤¯äå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¤Ç¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ëÀ¾¿Í¹©Åç¤ÎÀµ¼°³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÉÙÂ¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Ë»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¼ÃæÄÌÏ©¤ÎÀ¾¿Í¹©Åç¤Ïäå¹Áß´ÂçÏÑ¶è¤Î¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢10·î25Æü¤Ë¥Æ¥¹¥È±¿±Ä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù1Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Î´Ñ¸÷µÒ¤È20°Ê¾å¤Î¸¦½¤ÃÄÂÎ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¼°±¿±Ä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½ÌóÄê°÷¤Ï900¿Í¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Ä¾¹Ô¥Ð¥¹¤Ï1Æü6ÊØ¤ËÁýÊØ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡Ö¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÊÈù¿®¡¢WeChat¡Ë¡×¤Î¥ß¥Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¿¼°¦É¼¡×¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤·¤Æ¡¢¿¼¥»¥ó¿ÍÌ±ÂçÖü¡¢Á°³¤ÏÑ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹Ï¢Íí¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Ãæ»³ÇîÍ÷Ãæ¿´±Ø¤Ç¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅç¤ØÉë¤¡¢¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¼ÃæÄÌÏ©¤ÎÀ¾¿Í¹©Åç¤Ï¡¢¿¼ÃæÄÌÏ©¤Ç¤Î³¤¾åÂç¶¶¤È³¤Ãæ¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·ë¤Ö¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì19ÌÌÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëÌó13Ëü7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¶õÃæ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢±©¤Ð¤¿¤¯ÂçÄ»¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼°³«Êü¸å¤Ë¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊVRÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³¤±ö¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ°ûÎÁ¤Î»î°û¤Ê¤É¡¢Ê¸²½¤È´Ñ¸÷¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾¦¶È¥â¥Ç¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¾Íè¤Ï³¤¾å¹Ò¹Ô¤äÄã¶õ°è¤Ç¤ÎÍ·Í÷Èô¹Ô¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤è¤êËÉÙ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê½¼¼Â¤·¤¿Ê¸²½´Ñ¸÷ÆâÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë