¡È¥¤¥±¤Æ¤ë¡ÉCORTIS¡¢¡È²¦Æ»2.0¡É¤òÄó¼¨¤·¤¿Hearts2Hearts¡Ä2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤Ë¸«¤ë¡ÖK-POP¤ÎÌ¤Íè¡×
MÀ¤Âå¤Î´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦K-POP¤æ¤ê¤³¤È¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤ÎZÀ¤ÂåÊÔ½¸¼Ô¤¬´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»ö¾ð¤äµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤ë¤Ã¤ÈËÜ²»¤Ç¸ì¤ë¡ÚK-POP¤æ¤ê¤³¤Î¾Â¤ë´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥È¡¼¥¯¡Û¡£´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á½é¿´¼Ô¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤á¤Ð´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¡È¾Â¤ë¡É¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿ÍK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ°¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¡¢ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤Ë¡ÈFOCUS¡É¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¹â¤¤´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿º£Ç¯¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢º£¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Î¡ÈFaSHioN¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ëCORTIS¡¢¤½¤·¤Æ¥¬¡¼¥ë¥ºK-POP¤Î¿·¤¿¤Ê²¦Æ»¡á¡Ö²¦Æ»2.0¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿Hearts2Hearts¤ËÃíÌÜ¡£°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ë2ÁÈ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡¢K-POP¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡© ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½ÁÛ¤â¡ª
K-POP¤æ¤ê¤³¡Ê°Ê²¼¡¢¤æ¤ê¤³¡Ë¡§º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼´¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎK-POP¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡Ê°Ê²¼¡¢ÌðÌî¡Ë¡§º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÂåÉ½³Ê¤ÏHearts2Hearts¡¢ALLDAY PROJECT¤ËCORTIS¡£¥ë¡¼¥¡¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¡¼¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¤æ¤ê¤³¡§SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢SM¡Ë¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤½¤·¤ÆYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢YG¡Ë¤Î´Ø·¸²ñ¼ÒTHE BLACK LABEL¡¢STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ËHYBE¤ÎËÜ´Ý¤È¤â¸À¤¨¤ëBIGHIT MUSIC¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¿·¿Í¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±½Ð¤½¤í¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ç¤ÊK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡Û
1·î¡§XLOV¡¢KickFlip
2·î¡§Hearts2Hearts¡¢NouerA
3·î¡§KiiiKiii
4·î¡§CLOSE YOUR EYES¡¢cosmosy
5·î¡§POLARIX
6·î¡§Baby DONT Cry¡¢ALLDAY PROJECT
7·î¡§AHOF
8·î¡§idntt¡¢AtHeart¡¢CORTIS
9·î¡§IDID
ÌðÌî¡§Âç¼ê»öÌ³½ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤Ïidntt¤Î¶Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤¾K-POP¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤Î¹½À®¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢A¥á¥í¡¢B¥á¥í¡¢¥µ¥Ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤æ¤ê¤³¡§tripleS¤¬½êÂ°¤¹¤ëMODHAUS¤«¤é¤Î¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âidntt¤Î¶Ê¤Ïµ¤ÉÕ¤¯¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈP NATION¤ÎBaby DONT Cry¡¢SM½Ð¿È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤Ã¤¿AtHeart¡£¤É¤Á¤é¤âº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÌðÌî¤µ¤ó¤¬°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¡§Y2K¥Ö¡¼¥à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤ä¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òº£¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤ëÎ®¤ì¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇCORTIS¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤Ã¤ÆÀäÌ¯¤Ë¾å¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÎ®¥á¥¾¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤â¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤«¤éºÙ¿È¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤âCORTIS¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸ÅÃå¤Î»È¤¤Êý¤âº£¤Ã¤Ý¤¤¡£Èà¤é¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤ÎÉþ¤ò¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è´¶¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤ê¤³¡§ºÇ¶á¡¢¤³¤ó¤Êµ»ö¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶áÊª²Á¹â¤È±ß°Â¤Ç³¤³°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÎÉþ¤òÇã¤¨¤ë¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥ó¥É¡Ê¸ÅÃå¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÃµ¤·¤ÆÇã¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î20Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤Ï¸ÅÃå¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¥ê¥æ¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ·¡¤ê½Ð¤·Êª¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆÀè¤Û¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¡Ö½ù¡¹¤ËºÙ¿È¤Ë²óµ¢¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤âºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡È¥¿¥¤¥à¥é¥°¡É¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³¹Ãæ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ÉÊ¤ÎÉþ¤Ë¤¬¤Ã¤Ä¤êÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡È¤½¤ì¡É¤¬¤¢¤ë¡£CORTIS¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¸«»ö¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§ÌðÌî¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤Þ¤ÀCORTIS¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¤¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£CORTIS¤Î¥³¥¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡È´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ãÇ¯ÁØ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Ëü¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀÎÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î·é¤µ¤¬CORTIS¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÌðÌî¡§ËÍ¤âCORTIS¤Ï½¾Íè¤ÎK-POP¥ê¥¹¥Ê¡¼¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ³Î¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î»È¤¤Êý¡£Ã±¤Ê¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¶Ê¤ÎPR¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¤ª¤Õ¤¶¤±¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¥¬¥ó¥¬¥óÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤ÎÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¶¦Í¤¹¤ë±ÇÁü¤Î¥Î¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤Ç¤¤¤¦¤È4¥³¥Þ¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ»¤¤Å¸³«¡£¤Ç¤â·è¤·¤ÆÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥ó¥°¥ë¡¢ÊÔ½¸¤Ï¥»¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£ËÜ¿Í¤¿¤Á¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¼ã¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§CORTIS¤Ï²¿¤â¤«¤â¤¬¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥É¼«ÂÎ¤¬Ê¿À®¤ò´¶¤¸¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¥¹¥Þ¥ó¡Ä¡Ä¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¡£¤³¤ì¤ò10Âå¡¢20Âå¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©
ÌðÌî¡§¥¤¥±¤Æ¤ë¤ÈËÍ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¤Ü¤¯¤â20Âå¸åÈ¾¤Ê¤Î¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¡£²»³Ú¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤ÏÎ®¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¶Ê¡£¸ìÊÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬K-POP¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤ä¡Ä¡ÄÍÎ³Ú¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢Èà¤é¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï½½Ê¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿2025Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¶Ê¿ô¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤µ¤é¤ËCORTIS¤Î¿§¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤¬º£Ç¯°ìÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÃ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÌðÌî¡§³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎK-POP¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ALLDAY PROJECT¤ò¥¤¥Á¥ª¥·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Hearts2Hearts¤ÏKiiiKiii¤ÈÊÂÎó¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤³¡§Hearts2Hearts¤Ï10·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFOCUS¡Ù¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎºÇ½é¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î1Ëç¤ÇÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤±¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØTHE SHOW¡Ù¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¼çÍ×²»³ÚÈÖÁÈ¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â»þ´Ö¤ÎÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â11·î20ÆüÉÕ¤±¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼È×¤Î¡ØThe Chase¡Ù¤è¤ê¤âÇä¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ØM COUNTDOWN¡Ù¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡Ù¡ØSBS¿Íµ¤²ÎÍØ¡Ù¡Ø¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡ÙÌðÌî¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¤¬¤¢¤ì¡©¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤æ¤ê¤³¡§Áá¤¯¤â¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ØFOCUS¡Ù¤Ï¾¡¼ê¤ËÁª¤Ö¡ÈMY¿·¿Í¾Þ¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎK-POP¥Ù¥¹¥ÈÈ×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØFOCUS¡Ù¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¥ê¥Õ¤Ç¥°¥Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ï¥¦¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î²»³Ú¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëCORTIS¤È¤ÏµÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡Ö¤ï¤¬Æ»¤ò¤¤¤¯¡×´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤â¥ô¥©¡¼¥®¥ó¥°¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸ÄÀÅª¡£¤½¤·¤Æ2¶ÊÌÜ¤Ë¥¶¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡ØApple Pie¡Ù¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ3¶ÊÌÜ¤Î¡ØPretty Please¡Ù¤Ï¡Ä¡Ä¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¸À¤¦¤È¡¢²¦Æ»¥¬¡¼¥ë¥ºK-POP¡£ËÁÆ¬¤Î¡ØGirls!¡Ù¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯½÷»þÂå¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤È³Î¿®¤µ¤»¤ë¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£ÌðÌî¡§¡Ö¤ï¤¬Æ»¤ò¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡Ö²¦Æ»¡×¤Ã¤Æ¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¾¯½÷»þÂå¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¸å¼Ô¤Î¿§¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÍ¤âHearts2Hearts ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢°áÁõ¤¬¾¯½÷»þÂå¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤ê¤³¡§¸ÀÍÕÂ¤é¤º¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£Hearts2Hearts¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²¦Æ»¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¡×¤À¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£SM¤È¤·¤Æ¤â½é¤á¤Æ¡È¾¯½÷»þÂå¤Î·ÏÉè¤ò°ú¤·Ñ¤°¡É¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£f(x)¡¢Red Velvet¡¢aespa¤Ï¾¯½÷»þÂå¤È´°Á´¤Ëº¹ÊÌ²½¡¢ÀäÂÐ¤ËÈï¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£Hearts2Hearts¤ÏSMTOWN LIVE¤ä³Æ¼ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢ÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¾¯½÷»þÂå¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§¾¯½÷»þÂå¤ÈHearts2Hearts¤ÏÀ¤Âå¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿·¤·¤µ¤âÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤æ¤ê¤³¡§»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯½÷»þÂå¤¬¥¬¡¼¥ë¥ºK-POP¤Î¡È²¦Æ»1.0¡É¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢Hearts2Hearts¤Ï¡È²¦Æ»2.0¡É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§º£²ó¤ÏËÍ¤¬CORTIS¡¢¤æ¤ê¤³¤µ¤ó¤¬Hearts2Hearts¤òÇ®¤¯¸ì¤ë²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ä¤¦¤ï¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤æ¤ê¤³¡§¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ê¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿ALPHA DRIVE ONE¤¬1·î¤ËÀµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¸¥§¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëiNKODE¤â¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¡¢¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆYG¤¬TREASURE¤«¤é5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌðÌî¡§2025Ç¯¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÍèÇ¯ËÜ³Ê»ÏÆ°¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ËYGÈ¯¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ª¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ê¤³¡§¤µ¤é¤Ë¤Ï°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿SM¤«¤é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤¬½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌðÌî¡§RIIZE¤ËNCT WISH¡Ä¡ÄºÇ¶á¤ÎSM¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤¬Ã»¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤æ¤ê¤³¡§¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸õÊäÀ¸¤Ïº£Ç¯8·î¤Î¡ÖSMTOWN LIVE 2025 in TOKYO¡×¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¡À¤Âå¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖSMTR25¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
ÌðÌî¡§2026Ç¯¤Ï¿·¿Í¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ëºî¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊý¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¤æ¤ê¤³¡§HYBE»±²¼¤ÎSOURCE MUSIC¤ÈJYP¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò½àÈ÷Ãæ¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ìLE SSERAFIM¡¢NMIXX¤Î¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤ÀK-POP³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÍ½Äê¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤Ï¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡ª Àµ¼°È¯É½¤ÎÆü¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤æ¤ë¤Ã¤È¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Û
K-POP¤æ¤ê¤³¡§´Ú¹ñ·ÝÇ½¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡£2000Ç¯Âå¤«¤éK-POP¤ò°¦Ä°¤¹¤ëMÀ¤Âå¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢¥½¥¦¥ëÀ¸³è¤ò·Ð¸³¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¡¦ÌðÌî¡§All About¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹µ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¼ã¼êÊÔ½¸¼Ô¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éK-POP¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÊONCE¡ÊTWICE¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡õMOA¡ÊTOMORROW X TOGETHER¥Õ¥¡¥ó¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
K-POP ¤æ¤ê¤³
²»³Ú¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤¿¸å¡¢ÅÏ´Ú¤·1Ç¯È¾¤Î¥½¥¦¥ëÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢K-POP¤ä´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢»¨»ï¤äWeb¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Î¼¹É®³èÆ°¤ä¡¢´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤Ô¤¢ presents K-Monday Spotlight¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
(Ê¸:K-POP ¤æ¤ê¤³)
