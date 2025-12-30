¡Ö¤¨¡©¼Â¤ÎËå¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢»ÐËå¤Ç¥ì¥³Âç½Ð±é¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×
»Ð¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é
¡¡²Î¼ê¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤¬¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç»ÐËå¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡30Æü¤Îà¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þá¤Ç³Ú¶Ê¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ On The Way¡×¤¬Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼õ¾Þ¶Ê¤òÈäÏª¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢»Ê²ñ¤ÎTBS°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡ÖËå¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¼Â¤ÎËå¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼4¿Í¤Î¤¦¤ÁÎÙ¤Ë¤¤¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎREiKA(¥ì¥¤¥«)¤ò¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎËå¤ß¤¿¤¤¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡©¼Â¤ÎËå¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê!!¡×¡Ö¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ê¤Î!?¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡REiKA¤È¥¢¥¤¥Ê¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯8·î¤ÎX¤Ç¥¢¥¤¥Ê¤¬¡Ö8·î1Æü¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎËå¤Ç¤¢¤ê¤ï¤¿¤·¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëËå¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆËå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£