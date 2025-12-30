¹À¥¥¢¥ê¥¹à²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿·Ý¿Íá¤È½éÂÐÌÌ¤âËÞ¥ß¥¹È¯³Ð¡¡·Ö¸¶¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ðÊóÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö£¶»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¡¼¡¼¥¯Âç¾Þ¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç£Í£Ã¤Î·Ö¸¶Å°¤«¤é¡Öº£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹À¥¤Ï¡Ö»ä¡¢¤º¤Ã¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤âÂ¿Ê¬¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¯¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤··Ö¸¶¤¬¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Á¤ã¤ó¡¢¥´¥á¥ó¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµîÇ¯¤â¡Êµ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ë¤¤¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈºòÇ¯¤â¹À¥¤Èµ×ÊÝÅÄ¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤ÈÈ½ÌÀ¡£
¡¡¹À¥¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢µ×ÊÝÅÄ¤â¡ÖµîÇ¯¤â²ñ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î®¤ì¤Ç¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£