AKB48¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤éOG»²²Ã¥·¥ó¥°¥ë´ë²è¾Þ¼õ¾Þ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥ì¥³Âç¡×½Ð±é ¾®ÅèÍÛºÚ¡Ö¤«¤Ê¤êOG¤¿¤Á»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿AKB48¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤éAKB¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¡¢³¤³°¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¡£AKB48¤Ï2021Ç¯¤Î¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¤Ç¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡Ö14Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¡Ä¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¡Ê´³»Ù¤¬¡Ë1¼þ²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®Åè¤Ï¡Ö¡ØOh my pumpkin¡ª¡Ù¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êOG¤¿¤Á»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹â¶¶¤â¡Ö¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±°Õ¤¹¤ë¤È¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤Î°ÂÄê´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤È¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤µðÂç¤ª¤Ë¤®¤ê°®¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¾®·ªÍ°Ê¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤È¤â¤¦°ìÀ¸²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾®·ª¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â²ñ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖAKB48¤Î³§¤µ¤ó¤Ï12Ç¯Ï¢Â³Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡¢Âç¾Þ¤ò2²ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤¤Ä¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢OG¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼ÁíÀª22¿Í¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤éAKB¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¢¡AKB48¡¢OG»²²Ã³Ú¶Ê¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¥ì¥³Âç¡×½Ð±é
¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤È¡¢³¤³°¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¡£AKB48¤Ï2021Ç¯¤Î¡Öº¬¤âÍÕ¤âRumor¡×¤Ç¤ÎÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤È¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¡£»Ø¸¶¤Ï¡Ö¤Ç¤Ã¤«¤¤µðÂç¤ª¤Ë¤®¤ê°®¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤«¤é¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¾®·ªÍ°Ê¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤È¤â¤¦°ìÀ¸²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¾®·ª¤Ï¡ÖÌÀÆü¤â²ñ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡ÖAKB48¤Î³§¤µ¤ó¤Ï12Ç¯Ï¢Â³Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¡¢Âç¾Þ¤ò2²ó¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¤¤Ä¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢OG¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼ÁíÀª22¿Í¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û