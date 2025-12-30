¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Û·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡6²óÌÜÄ©Àï¤Ç½éV¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë1Ãå³Í¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤ÇÂçÃÄ±ß¡ª¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ï30Æü¡¢Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±µ³¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¤¬·þ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¡¢¾Þ¶â1²¯4600Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¿ÀÆàÀîÀª¤¬KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¾¡¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µÁª¼ê¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¾¡¤Ä¤³¤È¤â»Ë¾å½é¡£·´»Ê¤Ï¤³¤ì¤Ç25Ç¯¤Î¼èÆÀ¾Þ¶â¤¬2²¯5769Ëü1644±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¾Þ¶â²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Æþ¾ì¼Ô¿ô2Ëü5857¿Í¡£ÃÏ¶Á¤¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¾ÅÆî¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¤¬²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£¿ÀÆàÀîÀª½é¡£GP¤ÇÃÏ¸µÀª¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤â»Ë¾å½é¡£6²óÌÜ¤ÎGP¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿±É´§¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤ò°ìÁÝ¤·¡¢µ²±¤Ë¤âµÏ¿¤Ë¤â»Ä¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÇ¯¤ÎGP¤«¤é²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë1Ãå¤ò³Í¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥Æ¡¼¥ÞÄÌ¤ê¤Î¡ÈÌµ¡É¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤ËÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ÅÀ¤ÎS¼è¤ê¤Ç¶áµ¦Àª¤ÎÁ°¼õ¤±¡£·´»Ê¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÇÀÅ¤«¤Ë¼þ²ó¡£»Ä¤ê3¼þ²ó¤Ç7ÈÖ¼ê¤«¤é¿¿¿ù¤¬Æ°¤¯¡£ÀÖÈÄ²á¤®¤Ë¤Ï¿¿¿ù¤È»ûºê¤ÎÆ§¤ß¹ç¤¤¤Ë¡£ÆÍ¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¿¿¿ù¤¬º£ÅÙ¤ÏÏÆËÜ¤ò·è¤á¤Ë¹Ô¤¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥à¤Ç»ûºê¸å°Ì¤òÃ¥¼è¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï²Å±Ê¡£·´»Ê¤Ï¤½¤ì¤òÄÉ¤¦·Á¤ÇºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤¯Àª¤¤¤Ç²Å±Ê¤ò·þ¤ë¤È¡¢½ª»Ï¥Þ¡¼¥¯¤Î°¤Éô¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¶áµ¦¤Ï¶áµ¦¤é¤·¤¤¡¢¿¿¿ù¤ÈµÈÅÄ¤â¡¢¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¡£²Å±Ê¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ½è¤Ç¤¤¿¤·¡¢Í¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡´ºÆ®Ìç¤Ç¤ÏÆî´ØÀª¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡£1²ó¡¢2²ó¡¢3²ó¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÆ¹¾å¤²¤ÇÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿·´»Ê¤Ï¡¢¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤º¤ËÃËµã¤¡£
¡¡¡Ö¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£Æî´ØÃ±µ³¡£¤³¤Î1¥«·î¤Ï¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸ø±Ä¥ì¡¼¥¹ºÇ¹â³Û¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤ò²Ã»»¤·¤¿º£Ç¯¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯5769Ëü1644±ß¡£¾Þ¶â²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¤Ï½ãÇò¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÇ¯¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1ÈÖ¼Ö¤À¤È½é¼ê¤òÍÍø¤ËÀï¤¨¤ë¡£ÍèÇ¯¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ê¡¢Æî´ØÀª¤ß¤ó¤Ê¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈGP¤Ø¡£¤½¤¦¿´¤ËÀÀ¤Ã¤ÆÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡þ·´»Ê¡¡¹ÀÊ¿¡Ê¤°¤ó¤¸¡¦¤³¤¦¤Ø¤¤¡Ë1990Ç¯¡ÊÊ¿2¡Ë9·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£»ÔÎ©²£ÉÍ¾¦¹âÂ´¡£2011Ç¯1·î15Æü¡¢Àîºê¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1169Àï436¾¡¡£ÄÌ»»¼èÆÀ¾Þ¶â¤Ï10²¯9840Ëü±ß¡£¼ç¤ÊÍ¥¾¡¤ÏÂè62²ó¶¥ÎØº×¡Ê20Ç¯¡Ë¡¢Âè36¡¢39²óÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡Ê21¡¢24Ç¯¡Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê25Ç¯¡Ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë67¡¢80¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£»Õ¾¢¤ÏÉã¿Æ¤ÎÀ¹É×¤µ¤ó¡Ê50´ü¡á°úÂà¡Ë¡£