¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢Rockon Social Club¤È¥³¥é¥Ü²Î¾§¡¡ºæÀµ¾Ï¤Ï¡ÖÀ±3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£ºæÀµ¾Ï&Rockon Social Club¤¬¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¡¢µµÍüÏÂÌé&Rockon Social Club¤¬¡Öµµ¤Î²¸ÊÖ¤·¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëµµÍüÏÂÌé¡õRockon Social Club¤é
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢µµÍü¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸«»ö¤Ê²Î¾§¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºæ¤â¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡¢¤·¤«¤ª¤â³Ú¶Ê¤ÎÊý¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ±3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±ýÇ¯¤ÎÌ¾Âæ»ì¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¡¢µµÍü¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸«»ö¤Ê²Î¾§¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºæ¤â¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡¢¤·¤«¤ª¤â³Ú¶Ê¤ÎÊý¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ±3¤Ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È±ýÇ¯¤ÎÌ¾Âæ»ì¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
