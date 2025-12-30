¡Ú¥ì¥³Âç¡Û20¼þÇ¯AKB48¤¬´ë²è¾Þ¡¡OG»Ø¸¶è½Çµ¤ÏÎÞ¤Îºî»í¾Þ¼õ¾Þ¸å¤ËºÆÅÐ¾ì¤Ç¡ÖÎø¥Á¥å¥ó¡×
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
AKB48¤¬¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ç´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÎ©¤Ä¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈOGÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê34¡Ë¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖOh my pumpkin¡ª¡×¤È13Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ïº£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤Ï¡Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡£1¼þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£²Æ¤´¤í¤«¤é¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³èÆ°¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸åÇÚ¤ËÎÉ¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Çºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶¤Ï¡¢AKB48¤ÎOG¤È¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¡ÖµðÂç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Âç¤¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£