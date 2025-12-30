ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÇÆüËÜÅá¿¶¤ëJAL¿·CM¡¡¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡JAL ÆüËÜ¹Ò¶õ¤¬12·î25Æü¡¢YouTube¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð±é¤·¤¿¿·CM¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖJAL 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™Åë¾è¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö»ø¡×ÊÓ 30ÉÃ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢JAL¥°¥ëー¥×¤Î¹ñÆâÀþ¤Ë2²ó¾è¤ë¤È¡¢WBC¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¹ðÃÎÆ°²è¡£
¡¡Æ°²è¤Ï°Å°Ç¤Ç¤Ï¤«¤Þ»Ñ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö»ø¤è¡¡ºÆ¤Ó¡¢À¤³¦¤Ø»Â¤ê¹þ¤á¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤È¶¦¤ËÂçÃ«¤¬¹ø¤Ë¤µ¤·¤¿Åá¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤·¤ÆÅá¤òÈ´¤¡¢ÂçÃ«¤¬¡Ö¤¤¤¶¾¡Éé¡×¤È°ì¸À¡£ºÇ¸å¤ÏÌîµå¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬¡¢¡Ö¤µ¤¢¤¤¤³¤¦¡¢JAL¡×¤ÈPR¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡ÖÅá¤µ¤Ð¤¤â¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤¿¤á¤¿¤á¤¿¤á¤¿¤Ë¥«¥Ã¥±¥§～¡×¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤Î¸Ó¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤µ¡¢°Û¼¡¸µ¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖÂçÃ«¥µ¥à¥é¥¤¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÀäÂÐÁ°À¤¤Ï·õ¹ë¤À¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£