

東北楽天ゴールデンイーグルスの津留粼大成（28）は12月26日、Xを更新。宅地建物取引士資格試験に合格したことを報告した。

津留粼は、合格証書を手にした笑顔の写真とともに「宅地建物取引士資格試験に合格しました」と投稿し、難関試験を突破した喜びを伝えた。さらに「野球に100％集中した上で勉強しました」と、野球以外の時間を活用して勉強していたことを説明。「外食や映画、Netflixなどでリフレッシュする時間を勉強に使っただけなので、悪い気持ちにならないでください」とつづっている。また「シーズン終了後にはオンラインで家庭教師の先生にお世話になりました」と、合格までの道のりも明かした。



【画像】宅地建物取引士資格試験に合格した楽天・津留粼大成（画像は津留粼大成Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「現役選手で合格はまじすごい」「来年は投げる宅建士として無双期待します！」「素晴らしい努力の結晶ですね」「めっちゃ尊敬する！！」「どれだけ大変だったか…」「プロ野球選手と宅建士の二刀流」「ますますファンになっちゃう～！」「勉強法教えてください！」「凄いなぁ～さすがだね」「自分までうれしくなります」「野球ガチ勢で39点は強すぎるw」「向上心の塊」「勉強の仕方を教えてください」「す、す、す、すごすぎるーーー！！」などコメントが寄せられた。