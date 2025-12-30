¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤â¡¢²Î¤ÇÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡½¡½.BPM¡¦¹âÇ¤¶ÜÆà¡¢Ï©¾å¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡¡ÉÔ°Â¤òÍ¦µ¤¤ËÊÑ¤¨À»ÃÏ¤ËÄ©¤à
¡¡1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe .BPM WONDER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ÍèÇ¯1·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò»Ö¤¹¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢µðÂç¤ÊÊÉ¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖZepp Shinjuku¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡Ö.BPM¡×¡£·ëÀ®5Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÃæ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¹âÇ¤¶ÜÆà¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¹âÍÈ´¶¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëËÜ²»¤ò¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´î¤Ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ØÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¶»Ãæ¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤¿½¤¹Ô¤¬¤¢¤ë¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö½µ¤Ë1ÅÙ¤ÎÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦Å¥½¤¤Àï¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖSNS¤Ï¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ìÈÖ¤Î¼«¿®¤Ç¤¢¤ë²Î¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¼«¤é¼ê¤òµó¤²¤Æ¥Þ¥¤¥¯°ìËÜ¤Ç³¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¡£5Ç¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Áê±þ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤¿º£¡¢¤¢¤¨¤Æ¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë²á¹ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÉ½¸½¼Ô¤Ê¤ê¤Î¼¹Ç°¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ï©¾å¤Ç¤Ï¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿·¤·¤¤¸÷¡×¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤ê¤¬¤«¤ê¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìë¡£¸ÀÍÕ¤â¹ñ¶¤âÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¤¤¿³Î¿®¤ÏÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡£°ìÂÐ°ì¤Ç¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢Zepp¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÍ£°ì¤ÎÆ»¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿Í¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î5¿Í¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¼«Á³¤È¾Ð¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÈ´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¡¢ÀèÆ¬¤òÁö¤ëÀÕÇ¤´¶¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¸ÉÆÈ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯µß¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿5Ç¯´Ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¡£
¡¡¶ì¶¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢º£¤äÃ±¤Ê¤ë´¶¼Õ¤òÄ¶¤¨¤¿¿¼¤¤Ï¢ÂÓ´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï©¾å¤ÇËá¤¾å¤²¤¿²ÎÀ¼¤Ï¡¢º£¤ä¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Æü¸å¤Î12·î19Æü¡¢¹âÇ¤¤Ï¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¡£»ÕÁö¤Î¶âÍËÆü¡¢¤Û¤í¿ì¤¤¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤é¤¬¤»¤ï¤·¤Ê¤¯¹Ô¤¸ò¤¦Ãæ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤ä¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¹ç¤¦¶Ê¤òÂÎ¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²ÎÀ¼¤ò¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤Ë¶Á¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¿Ì¤¨¤Ï´¨¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÏ©¾å¤Ï¡¢3½µ´Ö¸å¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿Zepp Shinjuku¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¡£Éð¼Ô¿Ì¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÏ©¾å¡£²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËËÜÈÖ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤ë±¿Ì¿¤ÎÆü¡£ÉÔ°Â¤ò°û¤ß¹þ¤ß¡¢ÃÃ¤¨¤¿²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¿·½É¤ÎÌë¤Ï5¿Í¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£