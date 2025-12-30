Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥Õ¥¡¥ó500¿Í¿ì¤ï¤»¤Æ2025Ç¯Äù¤á¡¡¾¾ÅÄÀ»»Ò¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ÎÉñÂæÎ¢¤âÈäÏª
²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÂçºå¤Ç¡ÖAKINA NAKAMORI Year¡Ýend DINNER SHOW2025¡×¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ¡¢Âçºå¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Ï·òºß¤À¡£½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀÖ¤¤²Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ì¥¤É÷¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö²Ö¤èÍÙ¤ì¡×¤òÈäÏª¡£500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼êÇï»Ò¤ÈÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤é°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Î¤ª»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡¢»ä¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤«¤éÁ´Éô²û¤«¤·¤¤¶Ê¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë²û¤«¤·¤¤¥¹¥í¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥é¥Ö¡×¡ÖLIAR¡×¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇ®¾§¡£¡ÖÆñÇËÁ¥¤Ï¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ç¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤¬¿Ì¤¨¤Æ¡¢Â¤â¥¬¥¯¥¬¥¯¡¢¤¤¤Ä¤âÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Î¤ò¤³¤é¤¨¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤ò¡¢ºòÆü¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤È´¥ÇÕ¤·¡¢ÀèÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖMerry Christmas¡¤My Heart¡×¤òÈäÏª¡£²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æºî¶Ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¶Ê¤¬¡ËÃ»¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºî¶Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½½²ü¡×¤Î¤¢¤È¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡ÖSOLITUDE¡×¡ÖDays¡×¡ÖTATTOO¡×¡ÖDESIRE¡Ý¾ðÇ®¡Ý¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£
µÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤¤¤¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤¿¡£Èè¤ì¤¿¡£¡ØTATTOO¡Ù¤È¡ØDESIRE¡Ù¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤¤È¤¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢µÓ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡Ö¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£³§¤Î´üÂÔ¤Ë³°¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÃÃ¤¨¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤À·òºß¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ø¤â¤¦60¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¼¤¢¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
»þÂå¤òÆóÊ¬¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
MC¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¡¢¹ÈÇò½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÏÃÂêÅ¾´¹¡£²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÖµÞ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Í¡£¤³¤Î´Ö¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤Î¡ØÀÖ¤¤¥¹¥¤¡¼¥È¥Ô¡¼¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢²¿½½²ó²Î¤Ã¤¿¤«¡£¼«Ê¬¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï²¿²ó¤«¤ÇºÑ¤à¤Î¤Ë¡£¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¿Ì¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£»ì¤ÏÁ´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ï¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡£
¾¾ÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÈäÏª¤·¡¢¡Öµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¡ÖFin¡×¤ò²Î¤¤¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é25Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£