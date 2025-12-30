ÃæÀî°ÉÆà¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«µÓÀþÈþ¡ÖÁÔÂç¤ÊÄ¯¤á¡×¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÉÆà¡Ê38¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥É¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¼¡¤ÎÆü¤«¤é¡¢Í§¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¡×¤È¥¤¥ó¥É¢ªÆüËÜ¢ªÊÆ¹ñ¤Î¶¯¹ÔÆüÄø¡£¡Öº£²ó¤ÏÇ°´ê¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¡´¨¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡ª¡¡12·î¤Ï¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶õ¹Á¤ËÍ¼ÊýÃå¤¤¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¶õ¹Á¤Ø¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï²¿¤â¤»¤ºÇú¿ç¤·¤Æ¡¢Ä«¥Û¥Æ¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò¹ØÆþ¡¡Uber¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¹Ô¤¤Î¥»¥¹¥Ê¤¬½Ð¤ë¶õ¹Á¤Ø¡£¼Ö¤À¤È¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤«¤é±ýÉü12»þ´Ö¤«¤«¤ë¤ÈÊ¹¤º£²ó¤ÏÊ³È¯¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥»¥¹¥Ê¡¡50Ç¯Âå¤â¤ÎÈô¹Ôµ¡¤é¤·¤¯¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥È¥í´¶¡£¤«¤Ê¤êÍÉ¤ì¤¿¤Î¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É30Ê¬¤ÇÅþÃå¡¡ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁÔÂç¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤ÃÏÁØ¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤Æ¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤¿¤è¡ª¡¡¶«¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡Æ±¤¸»³¤Ç¤âÀ¤³¦ÃæÀ¸¤¨¤Æ¤ë¿¢Êª¤äÃÏÁØ¡¢Á´¤Æ¤Î¿§¤ä·Á¤¬°ã¤¦¤«¤éÌÌÇò¤¤¡¡¥¬¥é¥¹¤ÎÄÌÏ©¤Ï¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Î»ä¤Ë¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥¹¥ê¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤È¹ÔÄø¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Çò¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢Çò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼É÷¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤òË¬¤ì¤¿¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤ÎÈäÏª¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¤Æ¼ê¤¹¤ê¤È¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤Í¡£¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥óÆâ¤Î½ä²ó¥Ð¥¹¤Î2²Õ½êÌÜ¡ª¡¡¤³¤ì¤¾Ì´¤Ë¸«¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¥ã¥Ë¥ª¥ó¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¾®Áö¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Ê¤Î¤ÇÅ¾¤Ó¤½¤¦¤À¤·¤½¤·¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾¤²Íî¤Á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÃÇÇ°¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢³³¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÍ¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤Î»ä¤¬1ÈÖ¥®¥ê¥®¥ê³³¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¾Ð¡¡»³¤Î¾å¤À¤«¤é¤«¤Ê¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¿ô»þ´ÖÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é2ËüÊâÊâ¤¤¤Æ¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì¤«¤é¥»¥¹¥Ê¤Ç¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¶õ¹Á¤Þ¤ÇÌá¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ÀÐ¤ò¹ØÆþ¡¡µÍ¤áÊüÂê3.5¥É¥ë¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àè½»Ì±¤ÎÊý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¡¼¥³¥¤¥º¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¤ä¥á¥¥·¥«¥ó¤Î»¨²ß²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¡Google¤Ç¸ý¥³¥ß¤Î¤è¤¤¤ªÅ¹¤òÄ´¤Ù¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡ËÜÊª¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÇÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬°ìÅÀ¤â¤Î¤Ç¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏºÙ¤á¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¡¡¹ØÆþ¤·¤¿ºÙ¤á¤Î¤â¤Î¤Ï³Î¤«45¥É¥ë¡¡Âç¤¤¤Êý¤Ï120¥É¥ë°Ì¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤ªÇã¤¤Êª´ò¤·¤¤¡¡Â¾¤Ë¤â¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤ÇÛ¿§¤Î»¨²ß¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¼¡²ó¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î¹â¤µ1m°Ì¤ÎÂç¤¤Ê¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ÎÆ«´ï¤ÎÃÖÊª¤Û¤·¤¤¡¡¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÃÖ¤¤¤¿¤éÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤âËþµÊ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÔÂç¤ÊÄ¯¤á¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç¤¬ÃÏÁØ¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹âåºÎï¤ÎÈþ¿Í¡×¡ÖÀ¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£