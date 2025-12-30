¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó ¡ÈºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡É¤Ç´°ÇÔ¤â¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¡ÖÇ§¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡×SNS¤Ç¡È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡É¤Î¾Î»¿
¡¡12·î29Æü¡¢Åìµþ¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡ÖSTARDOM DREAM QUEENDOM 2025¡×¤Ç¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëX¾å¤Ç¤Î¡ÈÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¡É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¡¢¤½¤ì°Ê¸å¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö12·î17Æü¤Î¡ØSPA¡ª¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï
¡ÔºÆµ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¤è¤ê¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ò¼´¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ã´¤®¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥í¥ì¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£»ä¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬Ì´¤ò³ð¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÌç¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤È¡¢º£¸å¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£2022Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç°ìÅÙ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÄ©Àï¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï·É¸ì¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥¿¥á¸ý¡É¤ÎËµ¼ãÌµ¿Í¥¥ã¥é¤ÏÉõ°õ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£11·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à»²ÀïÈ¯É½¸å¤Ï¡ÔÂ¾¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡ÖÎý½¬À¸¡×¤È¤·¤Æ½µ¤Ë4¡Á5²ó¡¢´ðÁÃ¤«¤é¥ß¥Ã¥Á¥êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¹ñµ»´Û¤ÏËþ°÷»¥»ß¤á¤Î¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡£Âè4»î¹ç¤Ç·Ý¿ÍÃç´Ö¤ÎZAZY¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥¯¤Î±©¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ç¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÍÕ·î¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ä¡¢¾ì³°¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¥Á¥ã¡Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤âºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ÀãÊø¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤«¤éÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤Îµ»¤Ç¤¢¤ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤âÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤ò¿©¤é¤¤¡¢3¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÇÔÀï¡£»î¹ç¸å¤Ï
¡Ô´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ï1¡ó¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È·É¸ì¤Ç°§»¢¡£¡Ô»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡X¤Ç¤Ï¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ±Àï¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡È¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡É¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡¤·¤«¤·¡ÄºòÌë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿·¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¡Õ
¡¡»î¹ç±¿¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¡¢¶õÃæµ»¤Ç¤Î»ÑÀª¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤òÀä»¿¤¹¤ë¿Í¤â¡£
¡Ô¤³¤ì¥×¥í¥ì¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤é¤¿¤À¹â¤¤¤È¤³¤«¤éÈô¤ó¤À¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡ª¤È¤«»×¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤³¤ó¤À¤±åºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÈô¤Ù¤ë¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤âÃæ¡¹¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Õ
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã¯¤â¤¬Ë«¤á¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡ÔËÜÍè¤À¤ÈYouTuber¾Ð¤Ã¤ÆÆ¨¤²Æ»¤Ê¤Î¤Ë¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¥Ê¥á¤Æ¤ó¤À¤í¡Õ
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤ì¤é¡È¥¢¥ó¥Á¡É¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤è¤½¼Ô¤Ë¸·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£°Û¶È¼ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»²Àï¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦Àî¤æ¤ºµ¨¤µ¤ó¤äÀÖ°æº»´õ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥ÈÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÏÈÖÁÈ´ë²è¤Î»þ¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¼¼ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë½Ð¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¿ôÇ¯¤Î´Ö¤ÏÃÏÊý½ä¶È¤âÁ´Éô»²²Ã¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Î½¤¹Ô¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡È·É¸ì¡É¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£