µð¿Í¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤Î³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Ç¡ÖÅê¼ê¤ÎÃì¡×ÉÔºß¤Î¤Þ¤Þ¡ÄÌøÍµÌé¤È¥Þ¥¨¥±¥ó¤ËÂ³¤¯ ¡È3Ï¢ÇÔ¡É ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¿ÀÄÌÎÏ¤â¼ºÄÆ
¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¤â²¡¤·µÍ¤Þ¤Ã¤¿12·î28Æü¡¢Æü¥Ï¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º ¡ÈÇÆ¼Ô¡É ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£2024¡¦25Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¤Î¸ÅÁãÉüµ¢¤Ï¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æü¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë5Ç¯¤á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡£Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤òÆÀ¤¿¡£
¡Ö2021Ç¯¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Í¸¶¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë±¦¸ªÀÅÌ®áî¤Ç¼ê½Ñ¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÅÐÈÄ15»î¹ç¤Ç3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.57¤È´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤¢¤¨¤Æ¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢°ÜÀÒÀè¤ÏËÜÌ¿¤¬MLB¡¢ÂÐ¹³¤¬µð¿Í¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°ú¤Î±¤á¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢·ÀÌó¶â¤ÈÇ¯Êð¤ò´Þ¤á¤¿·ÀÌó¾ò·ï¤ÏÁêÅö¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°Ê³°¤Ç¤Ïµð¿Í¤·¤«¤Ê¤¤¡£¾ò·ï¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¾å²ó¤ë3Ç¯20²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢·ÀÌó¤Ï6Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¥Ï¥à¤È·ë¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡Æü¥Ï¥à¤È¤ÎÅÅ·â·ÀÌó¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïµð¿Í¤ò¤ª¤¤¤Æ¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Æó·å¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï11¾¡¤·¤¿»³ºê°Ë¿¥¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¿·¥¨¡¼¥¹¡É ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ï¡¢2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢8¾¡»ß¤Þ¤ê¡£Æó·å¾¡Íø¤â3Ç¯¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¸í»»¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Åê¼ê¤ÎÃì¤¬ÉÔºß¤Îµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í¸¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍß¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£º£¥ª¥ÕºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃæÆü¤ÎÌøÍµÌéÅê¼ê¤Ï»ÄÎ±¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤Ï³ÚÅ·°ÜÀÒ¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿2Åê¼ê¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Í¸¶³ÍÆÀ¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÄËº¨¤Î ¡È3Ï¢ÇÔ¡É ¡£¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ÎÂç¤¤ÊÊä¶¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êµð¿ÍÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖFA¤Ç³ÆµåÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤ä4ÈÖÂÇ¼Ô¤Ð¤«¤ê½¸¤á¤ë¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤âÏ¢ÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°úÂà¸å¤Î½¢¿¦¤ÇÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ïµð¿Í¤Ç°úÂà¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä±ó¤¤ÀÎ¤ÎÏÃ¡£¡Èµð¿Í¥Ö¥é¥ó¥É¡É ¤Î¿ÀÄÌÎÏ¤â¡¢Âç¤¤¯¼ºÄÆ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£