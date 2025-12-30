¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¦Ä¹Ã«Àî¥«¥ª¥Ê¥·¡¢¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡ÖÎø¤¹¤ëÀé±©Äá¡×MV¸ø³«
¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¦Ä¹Ã«Àî¥«¥ª¥Ê¥·¤¬¡¢ËÜÆü12·î30Æü(²Ð)¤Ë¡ÖÎø¤¹¤ëÀé±©Äá¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢11·î26Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ªÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï²ÀÍõÆ²¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¸«¤»¤ë¼«Ê¬/¸«¤»¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Ã¯¤Æ゙¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆóÌÌÀ¤ò¡¢Ä¹Ã«Àî¥«¥ª¥Ê¥·¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁ°¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤È¼Â¼Ì¤ÇÉ½¸½¤·¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤¢¤ë¡É·Ú²÷¤µ¤ÎÃæ¤ÎÆÇ¡É¤ò¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤Ç»ë³Ð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤ªÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï²ÀÍõÆ²¡Ù
2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
https://kaonashihasegawa.lnk.to/1stAL_CD
ÉÊÈÖ¡§UMCK-1810¡¡²Á³Ê¡§\3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
·ÁÂÖ»ÅÍÍ¡§CD¡Ü²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1¡§¤Í¤ó¤Í¤ó¤³¤í¤ê
2¡§¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ÎÃ£¿Í
3¡§ÑëÆá¤Î²Æ
4¡§Îø¤¹¤ëÀé±©Äá
5¡§¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤È
6¡§¥Ï¥¨µÇ°Æü
7¡§¶âÌÚºÔ
8¡§¤«¤Î¿¹¤Î¥Ú¥ó¥Õ¥ì¥ó¥É
9¡§ËÍ¤Îµï¤Ê¤¤ÌÀÆü¤ËËÊ¤¨ÌÌ¤«¤¤ä¤¬¤ì
10¡§·ÜÉ±ÍÍ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤
11¡§¥¦¥µ¥®¤È¥ª¥ª¥«¥ß
12¡§ÇÏ¤Î¹ü¤Ë¸õ
◾️¡ã¥Õ¥·¥¢¥Ê¥µ¥ó¤È¥í¥à¤ÎÈÄ¡ä
2026Ç¯
¡ÁÅìµþ¡¦ÉÜÃæ¥¹¥ì¡Á
ÆüÄø¡§2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì 17:45 / ³«±é 18:30
²ñ¾ì¡§Åìµþ ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì ¤É¤ê¡¼¤à¥Û¡¼¥ë
¡Á°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¹¥ì¡Á
ÆüÄø¡§3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ ÃæÆü¥Û¡¼¥ë
¡ÁÂçºå¡¦À¾ÇßÅÄ¥¹¥ì¡Á
ÆüÄø¡§3·î2Æü¡Ê·î¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 17:30
²ñ¾ì¡§Âçºå ¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.creephyp.com/feature/hasegawakaonashi_2025
◾️¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
2026Ç¯
1·î15Æü(ÌÚ)¡¡¤Ò¤á¤Ï¤¸¤á8¡÷²¼ËÌÂôDaisy Bar
1·î25Æü(Æü)¡¡FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive¡÷¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
3·î8Æü(Æü)¡¡Hello Arena 2026¡÷¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
3·î20Æü(¶â)¡¡V¥Ý¥¤¥ó¥È presents ¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2026¡÷ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì£´¡¦£µ¡¦£¶¡¦£·¥Û¡¼¥ë
3·î28Æü(ÅÚ)¡¡EIGHT BALL FESTIVAL 2026 supported by GROP@CONVEX²¬»³
