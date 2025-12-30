¡ÖM-SPOT¡×Vol.048¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿²»³Ú¤È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÀ¸¤àpomodorosa¡×
²»³Ú¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¾×Æ°¤«¤éÉ¬Á³Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÆ±»Î¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¶öÈ¯Åª¤Ë¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç»Ñ¤òÉ½¤¹³Ú¶Ê¤â¤¢¤ë¡£
ºîÉÊºî¤ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦³Ú¶Ê¤À¡£ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÎý¤ê¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ìÊý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤·¤³Ú¶Ê¤¬pomodorosa¤Î¡Ö¥«¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡×¤À¡£
ÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÏTuneCore Japan¤ÎËÙ¹ªÇÏ¤ÈÌîî´Âó¼Â¡¢¿û¹¾ÈþÄÅÊæ¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê¹ÔÌò¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê±¨´ÝÅ¯Ìé¡ÊBARKS¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¨¡¨¡pomodorosa¡Ê¥Ý¥â¥É¥í¡¼¥µ¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡Ö¥«¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏRosa¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢Èà¤ÎÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¼ª¤ò°ú¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤³¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊÑÂÖÀ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤ç¡©
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤¤¤ä¤¡¡¢¡Ö¥«¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ý¥â¥É¥í¡¼¥µ¤Ã¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤À¤±¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡¢À¤³¦´Ñ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÉ¦¤ÎÀ¸¤¨¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿û¹¾ÈþÄÅÊæ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤³¤ÎÊý¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢²»³Ú¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éËÜ¶È¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¡¢Ææ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¹¤²¤¨¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥´¥ê¥´¥ê¤ËÁ°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¾è¤»¤ë¤Î¡©¤È¤¤¤¦¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¥»¥ó¥¹¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤½¤â¤½¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥é¥Æ¥ó¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ù¡¼¥¹¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤È¥Ô¥¢¥Î¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤ó¤«´°Á´¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£Ã±¤ËÏÂ²»¤ò¥Ð¡¼¤Ã¤ÈÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÄÉ½¾¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»È¤¤Êý¤â¶Ë¤á¤Æ¥×¥í¤Ã¤Ý¤¤¡£²»¤Î¹½À®¤À¤±¤òÄ°¤¯¤È¥é¥Æ¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥é¥Æ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬»ý¤Ä¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¥â¥À¥ó¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥Ù¡¼¥¹´¶¤È¥¦¥£¥¹¥Ñ¡¼¤Ã¤Ý¤¤½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥é¥Æ¥ó¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¤«¤Ê¤ê¸ÄÀÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ºÇ½é¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÁêÂÐÀÍýÏÀ¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥é¥Æ¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ»¹ª¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ë¤âÆÈÆÃ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤³¤½È¯À¼¤Î¶¯¤¤¥é¥Æ¥ó·Ï½÷À¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤òÅö¤Æ¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬Â¿Ê¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°õ¾Ý¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Æ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Ú¶Ê¤ÎÀâÌÀ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥é¥Æ¥ó¥¸¥ã¥º¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥Ð¥¤¥¯¤Î¼ÀÁö´¶¤È¥«¥¹¥È¥í¡¼¥ë¥ª¥¤¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤«¤éÏ¢ÁÛ¤µ¤ì¤ë¼«Í³¤ÈÀÄ½Õ¤Î¾×Æ°¤È³ëÆ£¤ò²Î¤¦¡£¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥ê¥º¥à¤È¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Ä°¤¯¼Ô¤ò¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÎ¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡×¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤¦¤¨¤ÇÄ°¤Ä¾¤¹¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ÌÌÇò¤¤¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¥®¥¿¡¼¡¦¥×¥ì¥¤¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¾ð·ÊÉÁ¼Ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ð·Ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¼«Í³¡×¤È¤«¡ÖÉ÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¶ÊÀâÌÀ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö³ëÆ£¡×¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤¬Ì£Á¹¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Â¿Ê¬¥é¥Æ¥ó°ìÄ´»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ðÇ®Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¨¡¨¡Ä°¤Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³Ý¤±¤ë¥¥Ã¥¯¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÁö¤ê½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¾õÂÖ¤À¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁö¤ë´î¤Ó¤È¤«³«Êü´¶¤È¤«¤òÉ½¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥¯¤ò¿á¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤ê½Ð¤·¤¿´¶¤¸¤¬ºÇ½é¤Î30ÉÃ¤°¤é¤¤¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ËÍ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ï¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤À»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È»×¹Í¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁö¤é¤»¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤¬¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¶Ê¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤±¤Æ¥«¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ª¥¤¥ë¤ÎÆ÷¤¤¤¬Éº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¸Ù¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Þ¤ÀÁö¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÙ¹ªÇÏ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Î¤«¤Ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤³¡£¡Ö¥«¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡×¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁö¤Ã¤ÆÉ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤»¡×Åª¤ÊÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥¤¥¯¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿û¹¾ÈþÄÅÊæ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¾ð·Ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¥Ù¡¼¥¹¤Î¥´¥ê¥´¥ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Îµ¡³£Åª¤ÊÉôÊ¬¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î½À¤é¤«¤á¤Ê¿§Ì£¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤Ã¤Æ¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¨¤Ð¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¿û¹¾ÈþÄÅÊæ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëROSA¤ÎÀ¼¼Á¤È¡¢¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£ËÜµ¤¤Ç¾è¤ë¿Í¤Ï¤³¤ó¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥ÄÍú¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¥´¥í¥´¥ê¤Î¥Ù¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë»÷¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤é¥¤¥«¥Ä¥¤³¨¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¿§»È¤¤¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤À¤±¤¬ÆÍ½Ð¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ëºî¤ê¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ÎÂ¸ºß¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Á´Éô¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤Ý¤¤¡£
¿û¹¾ÈþÄÅÊæ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡£ËÜ¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤«¤â¡£
¿û¹¾ÈþÄÅÊæ¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤³¤Î¿Í¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤é¡¢º£¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤ÏCM²»³Ú¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Êý¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§¤ä¤Ã¤Ñ¥×¥í¤¸¤ã¤ó¡£¿¦¶Èºî²È¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¶Ê¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃé¼Â¤Ë²»¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¡¢²»³Ú¤ä¥¤¥é¥¹¥ÈºîÉÊ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëºÍÇ½¤ËÄ¹¤±¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£
Ìîî´Âó¼Â¡ÊTuneCore Japan¡Ë¡§ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ²È¡ÄÉ½¸½¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£
pomodorosa
pomodorosa¤ÏÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£2000Ç¯Âå¤«¤éCM²»³Ú¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡õ¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤ÎºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¦¥´¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ä¡¢ÆüÀ¶¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ç¥¸¥ã¥ß¥í¥¯¥ï¥¤¤Î¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¥¤¥ó¥µ¥Ë¥Æ¥£¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£CM¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£·àÈÇºî²È¤È¤·¤Æ¤â¡ÖºäÆ»¤Î¥¢¥Ý¥í¥ó¡×¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à¡£ 2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¾®Àâ¤ÎÁõ²è¤ä¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ê¥¹¥Ê¡¼¥º¡×¡Ö¥Ç¥«¥À¥ó¥¹¡×¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¤è¤¢¤±¡×¤Î¥¥ã¥é¸¶°Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¤Û¤í¤è¤¤¡×¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥«¥ë¥Ô¥¹¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ 2020Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤Îpomodorosa¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯²½¡£¼ç¤Ë¥ô¥©¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡ÖRosa¡×¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¸¥ã¥º¡¢¥Ü¥Ã¥µ¡¢½ÂÃ«·Ï¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£ 2025Ç¯»þÅÀ¤ÇSpotify·î´Ö8Ëü¿Í¡¢300ËüºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£Ãæ¤Ç¤â1st¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡×¡ÖðÈðÎ¡×¤¬Youtube¡¢TikTok¤Ç¥Ð¥º¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤â¤¢¤êZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬³ÈÂçÃæ¡£
