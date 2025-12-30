¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷ ¿¼¹ï¤Ê¸ÆµÛº¤Æñ¤Ç°ì»þÆþ±¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÇ°¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡PRIDE¤äUFC¥Þ¥Ã¥È¤Ç³èÌö¤·¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¸µ³ÊÆ®²È¥É¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¡Ê60¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö»ä¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¸ÆµÛº¤Æñ¤Î¾É¾õ¤ÇÆþ±¡¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£2016Ç¯¤Ë¿´Ë¼ºÙÆ°¤ò·Ð¸³¤·¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÇ°¡£¤³¤³¿ôÇ¯ºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤³3¡¢4¥«·î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯µÞÂ®¤Ë¡¢°²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¤ÈÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤êK-1¤äPRIDE¤Ê¤É¤Ë»²Àï¤·¤¿¥È¥ê¥Ë¥Àー¥É¡¦¥È¥Ð¥´½Ð¿È¤Î¸µ³ÊÆ®²È¥²ー¥êー¡¦¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¡Ê59¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥é¥¤¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤¬¡Ê¼«¿È¤Î¡ËÌ¼¤ËÏ¢Íí¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¡£¼Ö¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤¬Íè¤¿»þ¤Ï¡¢ÇÏ¤Ë¥¨¥µ¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÛÊÑ¤òÇ§¤á¤ë¤È¡¢¥°¥Ã¥É¥ê¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¤Ï3½µ´ÖÁ°¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¤ÎÌ¼¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤êÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤«¤éÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤¬96¡ó¤«¤é99～100¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡×¤È²óÉü¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Öµ¢Âð¤·¤¿¡×¤È¡¢Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë