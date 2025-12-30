°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÄÍ§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ë»ÔÈÎ¡ÖÉ÷¼ÙÌô¡×¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥ï¥±¡ÚÌôºÞ»Õ¤¬²òÀâ¡Û
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÂ¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬µÙ¿Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤»¤¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿ºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬»ÔÈÎ¤ÎÉ÷¼ÙÌô¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÈæ³ÓÅª¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤«¤é¾ù¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¾ù¤êÅÏ¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤ä°åÌôÉô³°ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¹¹ðÉ½¸½¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤¿¡ÖÌôµ¡Ë¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬ÉþÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿°åÌôÉÊ¤òÂ¾¿Í¤Ë¾ù¤êÅÏ¤¹¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¾¿Í¤Ø¤Î°åÌôÉÊ¤Î¾ùÅÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î¿¿ÉôâÃÀ¡¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡ÛÉûºîÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯Áý¡Ä¤³¤ì¤¬Ìô¤È°ì½ï¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊª¡õ°û¤ßÊª¤Ç¤¹¡ª
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿°åÌôÉÊ¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï°ãË¡
Q.»ÔÈÎ¤ÎÉ÷¼ÙÌô¤äÆ¬ÄËÌô¤Ê¤É¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ë¾ù¤êÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿Éô¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¼Â¤ÏË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿°åÌôÉÊ¤ò²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Í½þÌµ½þ¤òÌä¤ï¤º°ãË¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°åÌôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Ç¤¢¤ë¡¢Ìôµ¡Ë¡¡ÊÀµ¼°Ì¾¡Ø°åÌôÉÊ¡¢°åÎÅµ¡´ïÅù¤ÎÉÊ¼Á¡¢Í¸úÀ¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ù¡Ë¤Î24¾ò¤Çµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ»ÔÈÎÌô¤òµ¤·Ú¤ËÂ¾¿Í¤ËÅÏ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Îã¤¨¤ÐÌô¤òÅÏ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢·ò¹¯Èï³²¤ä½ÅÆÆ¤ÊÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉ÷¼Ù¾É¾õ¤Ë¸ú¤¯Ìô¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÎÉ÷¼Ù¾É¾õ¤Ë¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í½ÅÆÆ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø°åÌôÉÊÉûºîÍÑÈï³²µßºÑÀ©ÅÙ¡Ù¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ï¡¢¡ØÌô¤òÇã¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¡¢ÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤¤¿ËÜ¿Í¤Ë¤Î¤ß¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾ùÅÏ¤µ¤ì¤Æ°û¤ó¤ÀÌô¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¡ÊÉÔÅ¬Àµ»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Ë³ºÅö¡Ë¤Ï¡¢µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï²ÈÂ²´Ö¤Î¾ùÅÏ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£Ìô¤Ï°û¤ßÊý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢¿ÓÂç¤Ê·ò¹¯Èï³²¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.»ÔÈÎ¤Î°û¤ßÌô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼¾ÉÛ¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Î°åÌôÉÊ¤òÂ¾¿Í¤Ë¾ù¤êÅÏ¤·¤¿¾ì¹ç¤âË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿Éô¤µ¤ó¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°û¤ßÌô¤Ê¤ÉÌô¤Î·Á¾õ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼¾ÉÛ¤â¡Ø°åÌôÉÊ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢Àè½Ò¤ÎÌôµ¡Ë¡24¾ò¤ÎÅ¬ÍÑÈÏ°Ï¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ùÅÏ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Q.Â¾¿Í¤Ø¤ÎÌô¤Î¾ù¤êÅÏ¤·¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¶°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¿¿Éô¤µ¤ó¡Ö¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ìôµ¡Ë¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤´Ö¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÄã¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÌôµ¡Ë¡24¾ò¤Ï¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¼þÃÎ¤µ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎÌô¤Ïµ¤·Ú¤ËÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë¤ÏÌôºÞ»Õ¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ìô¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î°Õ¼±¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìô¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¿ÆÀÚ¿´¤Ç½õ¤±¤Æ¤¤¤ë°Õ¼±¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìô¤òÅÏ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤ä¡¢¤½¤ÎÌô¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ºÇ°¤Î·ò¹¯Èï³²¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¡ØÌô¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ÔÈÎÌô¤Ï½èÊýÌô¤è¤ê´í¸±À¤¬Äã¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢´í¸±À¤ÎÇ§¼±ÉÔÂ¤â°Â°×¤ËÌô¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÂÎ¼Á¤äÂÎÄ´¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢»ÔÈÎÌô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Ìô¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¹ç¤¦¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ìô¤Ë¤ÏÌô¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤¬¤¢¤ê¡¢¾ù¤êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï°ãË¡¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìô¤Î¾ùÅÏ¤Ë¤è¤ë¸íÍÑ¤òËÉ¤®¡¢·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡°åÌôÉÊ¤ò¾¡¼ê¤Ë¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬°Õ¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÈÎÌô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤ëÌô¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìô¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤È¥ê¥¹¥¯¤¬¤É¤Á¤é¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢Ìô¤òÉþÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏÀâÌÀ½ñ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£