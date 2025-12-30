½éÀïÇÔÂà¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×¡¡10ÈÖ¥¨¡¼¥¹¤¬¼«ÀÕ¡ÄÂ´¶È¸å¤Ï´ØÀ¾¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¡Ö¤â¤¦²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
Äó¶¡Âç²Ä»ù¤Î10ÈÖ¥¨¡¼¥¹¡¦ÀÄÌÚ²Å¹¨¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÀÕÇ¤
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¡£
¡¡Âè7²ó¤Ï1²óÀï¤Ç¶½Ô¢¤Ë0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿ÄëµþÂç²Ä»ù¤Î3Ç¯À¸MFÀÄÌÚ²Å¹¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦ÀÄÌÚ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¶½Ô¢¼éÈ÷¿Ø¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ì¤·¤á¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò4ËÜÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë1ÅÀ¤â·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡£Ãæ¤Ç¤â2ËÜ¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢Ã¯¤¬°ìÈÖÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀÄÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤éÊ£¿ôËç¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬Íè¤Æ¤â¤Ò¤é¤ê¤È¸ò¤ï¤·¡¢20m¡¢30m¤È1¿Í¤Ç±¿¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÀÄÌÚ¤ÎÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È4ËÜ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡£Á°È¾28Ê¬¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¡£0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿67Ê¬¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤éDFÀõÌî²¢²ð¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¸åÈ¾30Ê¬¤Ë¤Ï±¦¤«¤é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬GKÀµÌÌ¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±û¤ÇÉâ¤µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¶»¥È¥é¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¸þ¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç2¿Í¤òÇí¤¬¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿¯Æþ¤ò¤·¤Æº¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¥Ý¥¹¥È¤Î¶Ï¤«³°¤ò°ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¤¦¤Þ¤¯¥ß¡¼¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ëÆ°¤¤Ç¾ÃÌ×¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÊâÉý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤Ö¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀäÂÐ¤Ë·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Â´¶È¸å¤Ï´ØÀ¾¤ÎÌ¾Ìç¡¦ºåÆîÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ½é¤ËºåÆîÂç¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤¬´Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎý½¬»²²Ã¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº£Æü¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç³Ø·ÐÍ³¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤ËÎý½¬»²²Ã¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿4Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Î¶âËÜµ£µ³¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÆâÄê¡Ë¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ£µ³¤µ¤ó¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦²»¤¬°ã¤¦¤·¡¢ÁÀ¤¦¥³¡¼¥¹¤â¥Ñ¥ï¡¼¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î´¶³Ð¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤ËÁê¼êGK¤äDF¤ÎµÕ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥å¡¼¥È¤ÎºÝ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨À¨¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍèÇ¯¡¢¶âËÜ¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÀèÇÚ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤â¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤äÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êËá¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ë¼«Ê¬¤òºî¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¤È¼Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò´°·ë¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÄÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛÁü¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½ÅÍ×¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£°î¤ì½Ð¤ë°ÕÍß¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë