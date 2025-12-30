JÆâÄêDF¤È¤ÎÆ¬Ç¾Àï¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¡×¡¡ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¸¦ïÓ¡Ä¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹4Ç¯´Ö¤Ø¡ÖËÜµ¤¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
ÄëµþÂç²Ä»ù¤Î3Ç¯À¸MF¹õÂô°ìÅÍ¤¬¥×¥íÆâÄê¤ÎÁê¼ê¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î
¡¡12·î28Æü¤Î³«ËëÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËë¤ò³«¤±¤¿Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48ÂåÉ½¹»¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¡¢1·î12Æü¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®Àï¤òºÌ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÅß¤Î¼çÌò¤¿¤Á¡×¡£
¡¡Âè6²ó¤Ï1²óÀï¤Ç¶½Ô¢¤Ë0-2¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿ÄëµþÂç²Ä»ù¤Î3Ç¯À¸MF¹õÂô°ìÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÆâÄê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¾¾²¬ÉÒÌé¤«¤éÆÀ¤¿»É·ã¤È¤Ï¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¹õÂô¤Ï¡¢¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢Î¾Â¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤Ã¤¿ÆÀ°Õ¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾31Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇMFÀÄÌÚ²Å¹¨¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥¹¸ò´¹¤ÇÊø¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î²ÃÆ£½¼»ÎÏº¤ØÀµ³Î¤Ê¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¡£Æ±35Ê¬¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¿Í¤ò¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ä¥Ü¥Ç¥£¥·¥§¥¤¥×¤òÆþ¤ì¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÄ¾¸å¤ÎÆ±37Ê¬¤Ë¤ÏÃæ±û¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ±¦Â¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK´äÀ¥ñ¥¤Ë²£¤ÃÈô¤Ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤¬¡¢ÄëµþÂç²Ä»ù¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÈà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤à¤â¡¢¸åÈ¾17Ê¬¡¢Æ±23Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤ò¤·¡¢¹¶·â¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ë·Á¤Ç¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£½éÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÇÈà¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤âÁá¤¯¤Æ¡¢È½ÃÇ¤È¤«¤â¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¶î¤±°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹õÂô¤¬ÄË´¶¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¶½Ô¢¤Î¾¾²¬¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿Æ¬Ç¾Àï¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥íÆâÄêÁª¼ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¾¾²¬Áª¼ê¤Ï¾ï¤Ë·ù¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¾ï¤Ë¤¤¤Æ°Õ¼±¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¿ÈÂÎ¤Î¸þ¤¤ÇµÕ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ë¤â¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÀ¨¤¯·ù¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç½ù¡¹¤ËÂÎÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤ÏÍ¥°ÌÀ¤ò½Ð¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¤Îº¹¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹âÅÙ¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤Ç¤Î½¼¼Â´¶¤âÄÏ¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯Áª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¤Î´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤µ¤ó¤ÎÂå¤ÎÄëµþÂç²Ä»ù¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦µþÅÔ¤ò´Þ¤àÂ¾¤Î¶¯¹ë¹»¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¤éÁª¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â´¶È¸å¤âÅì³¤ÃÏ¶è¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÀºÅÙ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¾¾²¬Áª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡£ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤òÄË´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç°Õ¼±¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥×¥í¤Ë¤âËÜµ¤¤Ç¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¶¯¤¤°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤Ù¤¯¡¢¹õÂô¤Ï¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¥¹¥¿¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë