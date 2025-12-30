TUBE¡ßFRUITS¡¡ZIPPER¡¡¥ì¥³Âç¤Ç¥³¥é¥Ü¶ÊÈäÏª¡ª¡¡ÃçÀîÎÜ²Æ¡ÖTUBE¤µ¤ó¤Ï¸ø¼°¤ªÉã¤µ¤ó¡×
¡¡TBS¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£TUBE¤ÈFRUITS¡¡ZIPPER¤¬Æ±¾Þ¤Î´ë²è¾Þ¤Î¼õ¾Þºî¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡TUBE¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿Éã¤ÈÌ¼¤Î²ÆµÙ¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î½àÈ÷Ãæ¤Ë¤ÏÁ°ÅÄÏËµ±¡Ê60¡Ë¤¬Î©¤Á°ÌÃÖ¤ò´Ö°ã¤¨¡¢Í¥¤·¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡£7·î¤ËÆ±¶É¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¤Î½éÈäÏª»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·îÂÅ·²»¡Ê26¡Ë¤ÈÁ°ÅÄ¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢Éã¤ÈÌ¼¤¿¤Á¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥ó¥É¤È¼ã¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¡£ÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËTUBE¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¸ø¼°¤ªÉã¤µ¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Á°ÅÄ¤â¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£