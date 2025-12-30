¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛAKB48¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤éOG¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£´ë²è¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡¢AKB48¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂº¤¤⋯¡ª¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¡õ¤³¤¸¤Ï¤ë
¡¡µ×¡¹¤Î¥ì¥³Âç¤ÎÉñÂæ¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤¬¡Ö14Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡©¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤è¤Í¡×¤È¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤È¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖÌ¼¤¿¤Á¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¾®ÅèÍÛºÚ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤«¤Ê¤êOG¤¿¤Á»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«»ö¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÊý¤Î¥È¡¼¥¯¤Î°ÂÄê´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
