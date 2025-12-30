¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÆÃÊÌ¾ÞºÙÀî¤¿¤«¤·°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¡¡»°Ì£Àþ50Ãú¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡ÖË¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é¡×
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
ÆÃÊÌ¾Þ¤Ï±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê²»³Ú¡§¸¶ËàÍøÉ§¡Ë¡¢ºÙÀî¤¿¤«¤·¡Ê75¡Ë¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯·ÝÆ»50Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºÙÀî¤¬¡¢¡ÖËÌ¼ò¾ì¡×¡ÖË¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖË¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤¬¤é¡×¤Ï·ÝÆ»50Ç¯¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»°Ì£Àþ50Ãú¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°µÅÝÅª²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»°Ì£Àþ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö50Ç¯Á°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö»ä¤Ð¤«¤è¤Í¡Á¢ö¡×¤È¡Ö¿´¤Î¤³¤ê¡×¤ò°ìÀáÈäÏª¡£¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð50Ç¯¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Àî¸ý½ÕÆà¡Ê30¡Ë¤Ë²ÎÀ¼¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö²Î¤¦Á°¤ÎÆü¤Ï¤ª¼ò¤ò¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤Ë¤¹¤ë¡×¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ä¥©¡¼¥Í¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¹¤ë¤È¡Ö¥ª¡¼¡¦¥½¥ì¡¦¥ß¥ª¡×¤ÎËÁÆ¬¤òÈäÏª¡£¡Ö±é²Î¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤±¤É¡¢È¯À¼¤Ë¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î²ñ¾ì¤Ï¥ª¥Ú¥é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Û¥ó¥È¤Ë¤â¤¦¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£