¸¤¤ò¡Ø¿Í´Ö°·¤¤¡Ù¤¹¤ë¤Î¤¬´í¸±¤Ê¥ï¥±3Áª¡¡µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤äÀµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤ò¡Ö¿Í´Ö°·¤¤¡×¤¹¤ë¤Î¤¬´í¸±¤ÊÍýÍ³3Áª
1.·ò¹¯¤Î¥ê¥¹¥¯
¸¤¤ò¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö°ì¸ý¤À¤±¡×¤ÈÊ¬¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈþÌ£¤·¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤â¡¢¸¤¤ÎÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±öÊ¬¤äÅüÊ¬¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Í¥®Îà¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÌµ³²¤Ç¤â¸¤¤¬¿©¤Ù¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÃæÆÇ¾É¾õ¤òµ¯¤³¤¹¿©ºà¤â¿È¶á¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íß¤·¤¬¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤âÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÍ¥¤·¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¤ÀìÍÑ¤Î¥Õー¥É¤ä¤ª¤ä¤Ä¤ò¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤À¤±Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ô¤¤¼ç¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
2.Àº¿À¤Î¥ê¥¹¥¯
¸¤¤ò¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¤¡¢¡Öº£Æü¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤¤¡©¡×¡Ö¤³¤ì·ù¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤È¾ï¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸¤¤ËÇ¤¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÏËÜÍè¡¢Íê¤ì¤ë¥êー¥Àー¡Ê»ô¤¤¼ç¡Ë¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ç°Â¿´¤òÆÀ¤ëÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òµâ¤ß¼è¤í¤¦¤È¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¸¤¤Ï²¿¤¬Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ä¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¡Ö¥ëー¥ë¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3.°ÂÁ´¤Î¥ê¥¹¥¯
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÍ¥¤·¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¿®Íê¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥êー¥É¤ò´Ë¤á¤¿¤ê¡¢¤·¤Ä¤±¤òÂÕ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¸¤¯¤Æ¤â¡¢µÞ¤ÊÊª²»¤äÃÎ¤é¤Ê¤¤Æ°Êª¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖËÜÇ½¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö°·¤¤¤ò¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¥ëー¥ë¡Ê¥Þ¥Êー¡Ë¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢³°½ÐÀè¤ÇÂ¾¿Í¤Ë²ø²æ¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢°¦¸¤¼«¿È¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°¦¸¤¤È¼þ°Ï¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸¤¤È¤·¤Æ¤ÎÀµ¤·¤¤¤·¤Ä¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹
Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¡Ö°¦¾ð¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤¬¡¢¼Â¤Ï¸¤¤òº¤¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸¤¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÍýÍ³¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ÆÄ¹»þ´ÖÀâ¶µ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Ï¿ôÉÃÁ°¤Î¹ÔÆ°¤Èº£¤Î¸ÀÍÕ¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¿¤À»ô¤¤¼ç¤¬ÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶²ÉÝ¤À¤±¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¤¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¤é¡×¤ÈÌµÍý¤ËÊú¤Ã¤³¤ò¤·Â³¤±¤¿¤ê¡¢ÃåÃ¦¤¬ÂçÊÑ¤ÊÉþ¤òÄ¹»þ´ÖÃå¤»¤ë¤³¤È¤â¡¢¸¤¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤¦¡Ö¿Í´ÖÅÔ¹ç¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¤ä¤Ä¤òÍß¤·¤¬¤ë¤«¤é¤ÈºÝ¸Â¤Ê¤¯Í¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢°ì¸«Í¥¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸¤¤ÎÈîËþ¤ò¾·¤¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ë¹Ô°Ù¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤³¤È¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸¤¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤¤¬´î¤Ö¡ÖÀµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¤Ç¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¹ç¿Þ¡Ê¥³¥Þ¥ó¥É¡Ë¤ò½Ð¤¹¡×
¸¤¤Ï¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¸¾Ï¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÄ¹¤¯ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¥ª¥¹¥ï¥ê¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¹ç¿Þ¡Ê¥³¥Þ¥ó¥É¡Ë¤ÎÊý¤¬¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¸ÀÍÕ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÂ¤ì¡×¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÂ¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¸¤¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤Ï»×¤¤¤¤êË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤³¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤³¤½¤¬¡¢¸¤¤¬°ìÈÖ´î¤ÖÀÜ¤·Êý¤Ç¤¹¡£
¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·²¤ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë»ô¤¤¼ç¤¬¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿©»ö¤ä»¶Êâ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸¤¤ÎÍ×µá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¹¤®¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¼çÆ³¸¢¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¿´¤«¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿¿¤Î°¦¾ð¤Ç¤¹¡£
¸¤¤Î½¬À¤òÂº½Å¤¹¤ë
¸¤¤ò¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë²È¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¿´¤ÎËþÂ¡×¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤ä¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£»¶Êâ¤Ï¤¿¤ÀÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ÇÁðÌÚ¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¬¤»¤¿¤ê¡¢±£¤·¤¿¤ª¤ä¤Ä¤òÉ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÃµ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ö¸¤¤é¤·¤¤Í·¤Ó¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í´Ö¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ä¼ñÌ£¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÇ½¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤ë»þ´Ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°¦¸¤¤Î¹¬¤»¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ò²ÈÂ²¤È¤·¤Æ°¦¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¿Í´Ö°·¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤ÆÃÍ¤ÎÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä½¬À¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¸¤¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¥ëー¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤¬Íê¤ì¤ë¥¬¥¤¥ÉÌò¤È¤Ê¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥´¶¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°¦¸¤¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤Ç·ò¹¯¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤¬°ã¤¦À¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¸¤¤é¤·¤¤´î¤Ó¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹¤¯¹¬¤»¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£