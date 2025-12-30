ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö´°Áö¡×¤Ç¤¤¤¤¡£·î´Ö100kmÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤¬Íê¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¡È½¼ÅÅÉÔÍ×¡É¤ÊÁêËÀ
¥¹¥Þ¥Û¤ËPC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ä¡£ËèÆü¡¢°ìÂÎ¤¤¤¯¤Ä¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ì°Ê¾å¡¢Æü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¡Ö½¼ÅÅ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È½¼ÅÅ´ï¤ÎÂ¸ºß¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡É¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖHUAWEI WATCH GT 6¡×¡Ê3Ëü3880±ß¡Ë¡£Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¡×¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Á¤¤¤Á»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢½¼ÅÅ¤Ê¤ó¤Æ1½µ´Ö¤Ë1²óÄøÅÙ¤ÇOK¡£¡Ö½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦º³ºÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢Ãå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£»Å»öÃæ¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤â¡¢¤½¤·¤ÆËÜÈÖ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£¤³¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÎ¤Î°ìÉô¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊÍê¤ì¤ëÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖHUAWEI WATCH GT 6¡×¤È¡¢¸½ºßGREEN FUNDING¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Î¼ª³Ý¤±·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖFreeClip 2¡×¡Ê2Ëü1824±ß¡Á 2025Ç¯12·î29Æü»þÅÀ¡Ë¤òÁõÃå¤·¡¢ÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ËÌ³¤Æ»¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¡ª ÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸
¼Â¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï»´ÇÔ¤Ç¤·¤¿¡£ 30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÃ¦¿å¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÉÔÂ¤¬¶Á¤¡¢35kmÃÏÅÀ¤Î´ØÌç¤ò»þ´ÖÆâ¤Ë¤¯¤°¤ì¤ºÌµÇ°¤Î¥ê¥¿¥¤¥¢¡£
º£²ó¤ÎÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤ÏSNS¤äÆ°²è¥µ¥¤¥È¤ò³«¤±¤Ð¡¢¡Ö¥µ¥Ö3¡×¤ä¡Ö¥µ¥Ö4¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ø¥³¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢À©¸Â»þ´Ö¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é42.195km¤òÆ§ÇË¤¹¤ë¡Ö´°Áö¡×¤³¤½¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¤Î¤Ï¤º¡£¤½¤¦¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æº£²ó¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¥¿¥¤¥à¤ä¸«±É¤¨¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï³Î¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢²áµîºÇ¹â¤ÎÌó5»þ´Ö10Ê¬¤òµÏ¿¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏµÚÂèÅÀ¤È¸À¤¨¤ë·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ëÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤²¹¤Ï3ÅÙ¡ª¤·¤«¤â±«¡ª
¤¿¤ÀÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö´°Áö¡×¤É¤³¤í¤«¡Ö¤â¤¦µ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë²á¹ó¤µ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ï¤ï¤º¤«3ÅÙ¡£¤½¤³¤ËÎä¤¿¤¤±«¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¹ß¤êÃí¤®¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¥ì¥Ù¥ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤é¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ý¥ó¥Á¥ç¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£Æ°¤¤Ë¤¯¤µ¤ä¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯´¶³Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¡×¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎÎÏ¤òºï¤ê¡¢´°Áö¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ¸µ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¥·¥å¡¼¥º¤â±«¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¯»ÏËö¡£ Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤¹µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤º¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¥°¥Ã¤È¥Ú¡¼¥¹¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢ÉÔ°Â¤À¤é¤±¤ÎÁö¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æñ½êÂ³¤¤Î¥³¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢¡ÖHUAWEI WATCH GT 6¡×¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¡¢±«¾å¤¬¤ê¤ÎÀä·Ê
ÉÔ°Â¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éµ÷Î¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢½ù¡¹¤ËÂÎ¤Ï²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÉÙ»Î»³¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤·´¶³Ð¤À¤±¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅÐ¤ê¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ë¼ºÂ®¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïºä¤Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¤½¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¥ß¥¹¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÎÆñ¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖHUAWEI WATCH GT 6¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Â¸ºß´¶¤È¸«¤ä¤¹¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î46mm¥µ¥¤¥º
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²á¹ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¿´Â¡ÇË¤ê¤Îºä¡×¤È¤â·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î·ãºä¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¤¨¤ÈÈèÏ«¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿Â¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê²á¹ó¤ÊÅ¸³«¤Ç¤â¡¢ºÃ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¤³¤Î¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ëÅ°ÄìÅª¤Ê¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´ÉÍý¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¥Ä¾´¶Åª¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ú¡¼¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¡×µ¡Ç½¡£ÀÄ¤Î¿Í·¿¡ÊÌÜÉ¸¡Ë¤ÈÀÖ¤Î¿Í·¿¡Ê¼«Ê¬¡Ë¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤Ç¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Î¥º¥ì¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë
ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ú¡¼¥¹¥é¥ó¥Ê¡¼¡×µ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¡¢¼ê¸µ¤Ç¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ú¡¼¥¹¤È¿´Çï¿ô¤ò³ÎÇ§¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¾¯¤·ÍÞ¤¨¤è¤¦¡×¡Ö²¼¤ê¤À¤±¤É¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀìÂ°¤Î¥³¡¼¥Á¤¬ÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤Õ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤Ç¤¹¡£
¢¥Ì¸¤¬Î©¤Á¤³¤á¤ë²Ï¸ý¸Ð¡£ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¤Þ¤¿°ì¶½
¢¥¥³¡¼¥¹½ªÈ×¤ÎÀ¾¸Ð¡£±«¤¬¾å¤¬¤ê¡¢±À´Ö¤«¤éº¹¤¹¸÷¤¬¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¢¥»Ä¤ê5km¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤Î±«¾å¤¬¤ê¤ÎÉÙ»Î»³¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤«¤é¤³¤½½Ð²ñ¤¨¤ëÀä·Ê¤â¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ÎÂé¸ïÌ£
½ªÈ×¡¢Â¤ÎÈèÏ«¤â¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤·¡¢¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ ¤Õ¤È»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢±³¤ß¤¿¤¤¤ËÀ²¤ì¤¿¶õ¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÉÙ»Î»³¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íý¶þÈ´¤¤Ç¡Ö¤¦¤ï¡¢¤¤ì¤¤¤À¡×¤È¿´¤¬¿Ì¤¨¡¢½Å¤«¤Ã¤¿Â¤¬¤Õ¤Ã¤È¾¯¤·¤À¤±·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¼ê¸µ¤ÎGT6¤ò¸«¤ÆÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢´é¤ò¾å¤²¤ÆÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Æ¤ä¤ëµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¡£¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¡ÖÀä·Ê¡×¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Êâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤â¡¢°ìÊâ°ìÊâ¥´¡¼¥ë¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Â¤¬¤Ä¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁö¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡×¤ÎËâË¡
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀä·Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤ËÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö±þ±ç¤ÎÎÏ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£ÀÞ¤ì¤«¤±¤¿¿´¤ËºÆ¤Ó²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼èºà¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»£±Æ¥Á¡¼¥à¤È¤Î¹çÎ®¥Ý¥¤¥ó¥È
ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î»þ¡¢»ä¤ÎµÓ¤Ï¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¡£ÂÀ¤â¤â¤¬¥Ô¥¯¥Ô¥¯¤ÈáÛÚ»¤·»Ï¤á¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ä¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¼åµ¤¤Ê»×¹Í¤¬Æ¬¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾¤¬ÄË¤ß¤òËº¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÎ¿²ï¤·¤¿¤Î¤«¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¥¨¥¤¥É¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡£Èè¤ì¤¿ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ëÃÏ¸µ¤ÎÌ£¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Îä¤¿¤¤±«¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó
¤Þ¤¿¡¢±èÆ»¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î»ä¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥é¥ó¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¡Ö±þ±ç¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤ò¥¬¥½¥ê¥ó¤Ë¤·¤ÆÁö¤ë¤³¤Î´¶³Ð¤³¤½¤¬¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥²¡¼¥È¤Ø¡£ µÓ¤ÏËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤½¼¼Â´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥5»þ´Ö10Ê¬¤ÇÌµ»ö´°Áö¡£Â¤Ï¸Â³¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÃ£À®´¶¤Ï²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤
¢£Îý½¬¤Ç½é¤Î¡Ö·î´Ö100km¡×Ã£À®¡£ËÜÈÖ¤ò»Ù¤¨¤¿HUAWEI¤Î¥®¥¢¤¿¤Á
º£²ó¤Î´°Áö¡¢¤½¤·¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¹¹¿·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ü´Ö¤«¤é¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤Ïº£²ó¡¢¡ÖHUAWEI Health¡×¥¢¥×¥ê¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö·î´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥100km¡×¤òÃ£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Þ¤ÇÎý½¬¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÅØÎÏ¤Î²Ä»ë²½¡×¤Ç¤¹¡£
¢¥¡ÖHUAWEI Health¡×¥¢¥×¥ê¤Î²èÌÌ¡£º¸¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë·î´Ö100kmÃ£À®¤ÎµÏ¿¡£Ãæ±û¤Ï¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¥Ç¡¼¥¿¤Ç¡¢VO2Max¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤â³ÎÇ§²ÄÇ½¡£±¦¤Ï¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤¿¥ë¡¼¥È¤Îµ°À×
Æü¡¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥í¥°¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇRPG¤Î¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥°¤¬Î¯¤Þ¤ë²÷´¶¡×¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÁö¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤ÎÂÎ¤òÊªÍýÅª¤Ë»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥®¥¢¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¿´ÇÛ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤ÏÀäÂç¤Ç¤¹¡£ »È¤¤Êý¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤Ç21Æü´Ö¤â»ýÂ³¤¹¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²Ãæ¤â»Å»öÃæ¤â¡¢24»þ´ÖÃå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç·ò¹¯´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¡Ö¼ê´Ö¤Î¤Ê¤µ¡×¤³¤½¤¬¡¢¥º¥Ü¥é¤ÊÉ®¼Ô¤Ç¤â»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¢¥¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£¥é¥Ð¡¼ÁÇºà¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Þ¤Ç°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆëÀ÷¤à
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊÃå¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£´À¤Ë¶¯¤¤¥é¥Ð¡¼¥Ù¥ë¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÀ¶·é´¶¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤â¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢GPS¤Î¡ÖÊáÂª¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ÎÂ®¤µ¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âGPS¤ÎÄÏ¤ß¤¬³ÊÃÊ¤ËÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤éÁö¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´¨¤¤Åß¤ÎÄ«¡¢GPS¤¬·Ò¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤ÆÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡Ä¤È¤¤¤¦¤¢¤Î¡È¾Ç¤ì¤Ã¤¿¤µ¡É¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËèÆüÁö¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏÌ£¤Ê¤¬¤é¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
Âç²ñËÜÈÖ¤Ç¤â¡¢¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¾ï¤Ë¼ê¸µ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖÍê¤â¤·¤¤¥³¡¼¥Á¡×¤È¤·¤Æ´°Áö¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤«¤é10Æü¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¡¢Ìó40%¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊÀ¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾Ã¦Ë¹¤Ç¤¹¡£
¢£¼ª¸µ¤Ë¤Ï¡ÖFreeClip 2¡×¡£±«¤âÁû²»¤âµ¤¤Ë¤»¤º¡¢²»³Ú¤ÈÀ¼±ç¤òÎÏ¤Ë
¼ª¸µ¤Ë¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖFreeClip 2¡×¤òÁõÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö²»ÎÌ¤Î·àÅª¤Ê¸þ¾å¡×¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤êºÇÂç²»ÎÌ¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¡£°ÊÁ°¤ÏÁû²»¤Ç²»¤¬¾Ã¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´¤ä¥ì¡¼¥¹²ñ¾ì¤Ç¤â¡¢¼«Æ°²»ÎÌÄ´À°µ¡Ç½¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¡£ÊÒ¼ª5.1g¤Î·Ú¤µ¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼
¿Ê²½¤·¤¿¡ÖC-bridge¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¡¢Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¼«Á³¤ÊÁõÃå´¶¤â·òºß¡£ ¼ª¤òºÉ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢±èÆ»¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤À¼±ç¤âÊ¹¤Æ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¼þ°Ï¤Î¶õµ¤´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¡È¤Ê¤¬¤éÄ°¤¡É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÉ¿åÀÇ½¡£¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤ÎÎä¤¿¤¤±«¤Ç¤â¸Î¾ã¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤¯Áö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤¬ºÇÂç9»þ´Ö¤Î¥í¥ó¥°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤Ç¤â²»³Ú¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼É¬·È¤Î¥®¥¢¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤âÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¥Ö¡¼¥¹¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÖºÇ¿·¥®¥¢¡×
¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡Ö¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ²ñ¾ì¤Ë¤Ï°û¿©¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¥®¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥²ñ¾ì¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Î¥Ö¡¼¥¹¡£ºÇ¿·¥®¥¢¤Î¥¿¥Ã¥Á¡õ¥È¥é¥¤¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤â¼Â»Ü
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖHUAWEI WATCH GT 6¡×¤ä¡ÖFreeClip 2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë»È¤¤Êý¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿³èÍÑ½Ñ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤±¤¿¤Î¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î42.195km¤ò¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¡Ö²»³Ú¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿HUAWEI¤ÎºÇ¿·¥®¥¢¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ò¿ôÃÍ¤Ç²Ä»ë²½¤·¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¡ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¥¹¥¿¥ß¥Ê¡É¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î´ÉÍý¤ò·àÅª¤Ë³Ú¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ½¼ÅÅ¤Î¼ê´Ö¤È¤¤¤¦¡È¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤°¤Ã¤È²¼¤¬¤ê¡¢Áö¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÏÓ¤Ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤ò¼ª¤Ë¡£ ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤ÏºÇ½é¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
