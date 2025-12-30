¸¤¤¬¤ß¤»¤ë¡Ø¹¬¤»¡Ù¥µ¥¤¥ó4Áª¡¡¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤ß¤»¤ë»ÅÁð¤ä´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤Þ¤Ç
¸¤¤¬¡Ö¹¬¤»¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó4Áª
¸¤¤¬¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É½¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¯¤ë¡¢Í·¤Ó¤ËÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤»ÅÁð¤Ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÂåÉ½Åª¤Ê4¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤Æ¾Ð´é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë
¸¤¤Ï¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¸ý³Ñ¤¬¼«Á³¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÌÜ¤âºÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤ë¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö°Ê³°¤Ë¾Ð¤¦Æ°Êª¤Ï¥´¥ê¥é¤È¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸ー¤À¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦¸¤¤Î¾Ð´é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¸¤¤Ï¹¬¤»¤Ê¤È¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©°ìÀâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ë¸«¤»¤ëÉ½¾ð¡Ê¾Ð´é¡Ë¤ò¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¦¤Ç¤³¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤È¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£»¶Êâ¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ÎºÝ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.Æ¬¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤ª¿¬¤ò¹â¤¯¾å¤²¤ë
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¤¥Ð¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Í·¤Ó¤ËÍ¶¤¦¤È¤¤Î¥Ýー¥º¤Ç¤¹¡£¸¤¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ð¥¦¤Î»ÑÀª¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¿¬Èø¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î¸¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤Î¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¹½ÃÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¤òçÓ¤á¤ë
¸¤¤Ï¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¤ÈçÓ¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢´é¤òçÓ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤ä°Â¿´´¶¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸¤¤¬¿´¤«¤é´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤â¤è¤ê¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´é¤òçÓ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ê¤äÏÓ¤Ê¤É¤òçÓ¤á¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë
¹¬Ê¡¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤ÆÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¸¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹ÔÆ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤é¤ï¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Æüº¢¤«¤éÅ¬ÅÙ¤ËÍ·¤Ó¤Ë±þ¤¸¤¿¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ï¤µ¤é¤Ë°Â¿´´¶¤ÈËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°¦¸¤¤¬·ù¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ò´î¤Ð¤»¤ëÊýË¡
¸¤¤ò´î¤Ð¤»¤ëÊýË¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°¦¸¤¤ÎÀ³Ê¤ä¹¥¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢´ò¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¡¢ÂÎ¤òÍ¥¤·¤¯Éï¤Ç¤ë¡¢Âç¹¥Êª¤Î¤ª¤ä¤Ä¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÂç¤²¤µ¤Ê¤¯¤é¤¤Ë«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¡·ù¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸¤¤Ë¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸¤¤Ï¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¹¬Ê¡´¶¤ä°Â¿´´¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸ý³Ñ¤ò¾å¤²¤¿¾Ð´é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡¢Æ¬¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤ª¿¬¤ò¾å¤²¤ë¥Ýー¥º¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î´é¤òçÓ¤á¤ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸¤¤¬¡Öº£¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¸¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¡¢Í·¤Ó¤äÀ¼¤«¤±¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¬Ê¡´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¡¢°¦¸¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯¤á¡¢¤è¤ê¹¬Ê¡¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£