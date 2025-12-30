¡Ö²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ç¿·ÊÆ¤Ë¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×Ç¯¼ý780Ëü±ß¡¦38ºÐÃËÀ¤¬Áª¤ó¤À2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
¿©ÉÊ¤«¤éÆüÍÑÉÊ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Þ¤Ç¡¢ËèÇ¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÖÎéÉÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡£¤É¤ì¤òÁª¤Ö¤«ÌÂ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤ËÇ¯Ëö¤Ï´óÉÕ¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬¶á¤Å¤¡¢´óÉÕÀè¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜºß½»38ºÐÃËÀ¤Î¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê33ºÐ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê3ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§Àµ¼Ò°÷
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í780Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÉÔÌÀ
¸½ÍÂ¶â¡§200Ëü±ß
¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§2000Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§50Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§750Ëü±ß
¡¦ÊÆ¹ñ¹ñºÄ¡§200Ëü±ß
¡¦ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¡§1000Ëü±ß
2025Ç¯¤ËºÇ¤âËþÂ¤·¤¿ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Ìî¸©ÃÓÅÄÄ®¤Î¥³¥·¥Ò¥«¥ê11kg¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤È²óÅú¡£
¡Ö²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¿·ÊÆ¤Ë¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢1·î¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬10·î¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£
¡Ö¿·ÊÆ¤ÎÁÇºà¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ê¤É¤Ï¤»¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¤«¤º¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¤è¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤½ÐÈñ¤ÇÊÖÎéÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¼«Ê¬¤Ç¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÈ¾ÌÌ¡¢¡Ö¹µ½ü¾å¸Â³Û¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¯¡¢Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«ËèÇ¯ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌ¤ÃÎ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢À¸³è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¡×¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
