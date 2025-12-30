¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡ÛËÌ³¤Æ»Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
ÂçÅì·úÂ÷¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»µï½»¤Î20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷3Ëü7285¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¤Éô²°¥Í¥Ã¥È ½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä¡×¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯¡Á2025Ç¯¤Î²óÅú¡Ê°ìÉô2020Ç¯¤Î²óÅú¤ò´Þ¤à¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Ì±¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤³¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú20°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â²È¤¬¶á¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ç¼þÊÕ¤ËÊØÍø¤Ê¤ªÅ¹¤ä»ÜÀß¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊª²Á¤ä²ÈÄÂ¤¬°Â¤¯¡¢ÂçÂÎ¤Î¤â¤Î¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø±à¤äÀî¤Ê¤É¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µï½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¡»ã¤ä»Ò°é¤Æ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤â¤¢¤ë¤·°°Àî¤â¤¹¤°¶á¤¯¡×¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÇãÊª¡¢³Ø¹»¡¢ÉÂ±¡¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤êÊØÍø¡×¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ËÈó¾ï¤ËÍ¥¤·¤¤¡£»Ò¶¡¤¬Â¿¤¯³èµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¡¿É¾ÅÀ63.9¡¿ÊÐº¹ÃÍ65.0»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ï»¥ËÚ»ÔÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢JR¿·»¥ËÚ±Ø¤äÃÏ²¼Å´¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í±ØÉÕ¶á¤òÃæ¿´¤Ë¾¦¶ÈÃÏ°è¤È½»ÂðÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ÌîËÚ¿¹ÎÓ¸ø±à¤Ê¤ÉË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤à¿·¤µ¤Ã¤Ý¤í¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¶µ°é¡¦°åÎÅ¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤Î³È½¼¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¡¿É¾ÅÀ64.6¡¿ÊÐº¹ÃÍ65.9º£Ç¯1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¾åÀî·´Åì¿À³ÚÄ®¤Ï¡¢Ãæ³ËÅÔ»Ô°°Àî»Ô¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£ÇÀ¶È¤äÌÚ¹©¶È¤ò´ð´´»º¶È¤Ë¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤ä°°Àî²È¶ñ¤Ê¤ÉÃÏ°è»ñ¸»¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢°°Àî¶õ¹Á¡¦JR°°Àî±Ø¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¡£»Ò°é¤Æ´Ä¶¡¦À¸³èÍøÊØÀ¡¦¼«Á³´Ä¶¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
