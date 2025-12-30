ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡¸µ½÷Í¥¤ÎºÊ¡¦Î¤¼Ó¤µ¤ó¤È¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¡¡ÉáÃÊ¤Î¸Æ¤ÓÊý¤âÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¤¤â¤ó¡×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¤â
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¡Ê68¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS·Ï¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¸å4¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«Âð¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«¤·¡¢¸µ½÷Í¥¤ÎºÊ¡¦Î¤¼Ó¤µ¤ó¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀÐ¸¶»á¤Î¿ÀÆàÀî¡¦ÍÕ»³Ä®¤ÎÊÌÁñ¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦10Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀÐ¸¶»á¤Î°¦¼Ö¡¦ÀÄ¤¤·Ú¥È¥é¤ä¡¢Áë¤«¤éÁ´ÌÌÁêÌÏÏÑ¡¢±ó¤¯¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤â¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ¤¼Ó¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡ÖÀ¨¤¯ÀÎ¡¹¡¢ËÜÅö¤ËÀÎ¡¢TBS¤µ¤ó¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£Î¤¼Ó¤µ¤ó¤ÏÅÄÃæÍýº´¤ÎÌ¾¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1986Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¶É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÄ«¤ÎÌ´¡×¤Ë¼ç±é¤·½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤À¤¬¡¢88Ç¯¤ËÅö»þÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿ÀÐ¸¶»á¤È·ëº§¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤â°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡Î¤¼Ó¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö35Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤·¤é¡©¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ù¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤ÏÎ¤¼Ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö²Ä°¦¤¤¤â¤ó¡£±ü¤µ¤ó¡£¥¦¥µ¥®Ç¯¤Ê¤Î¡×¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÍÍ»Ò¡£Î¤¼Ó¤µ¤ó¤âÀÐ¸¶»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Î¢É½¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÆñ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÀÐ¸¶»á¤â¡Ö³Ú¤Í¡¢º£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤À¤«¤é¡£¼è¤êÁ¶¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤·¡£ÈÕÇ¯¤Ï³Ú¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¡×¤È½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£