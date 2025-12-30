¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ç·ëº§È¯É½ ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¾Ú¿Í¡¦11·î22Æü¤Ëº§°ùÆÏÄó½Ð
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¥«¥í¥Ë¤Î·ªÃ«¡Ê36¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯12·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡Ê17»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û36ºÐ·Ý¿Í¡¢·ëº§È¯É½Ä¾¸å¤ÎSNSÅê¹Æ
¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»Ê²ñ¤Î·Ö¸¶Å°¤«¤éÂ¥¤µ¤ì¤¿·ªÃ«¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÍÁ³È¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾Ú¿Í¤ÎÍó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ëº§°ùÆÏ¤ò¼êÅÏ¤·¤¿·ªÃ«¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¼êÅÏ¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤Ê¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¿ØÆâÃÒÂ§¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ç¤¤¿¤±¤ÉÎ¾¿Æ¤¬Ç§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ä¤ó¤«¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¤â·ªÃ«¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¼ýÏ¿¤Î2Æü¸å¤È¤Ê¤ë11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤â¡ÖÀèÄø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·Ö¸¶¤µ¤ó¡¢¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·ªÃ«¤Ï1989Ç¯9·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô½Ð¿È¡£¤¹¤¬¤ä¤È2016Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥«¥í¥Ë¡×¤ò·ëÀ®¡£°ÊÁ°¡¢¸òºÝ·Ð¸³¤¬0¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿·ªÃ«¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ê¡È¥¨¥í¡É¹îÉþ¤ËÄ©¤à¹ðÃÎºÑ¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤É¤âÏÃÂê¤Ë¡£2024Ç¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È ¥«¥«¥í¥Ë·ªÃ«¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¹¹¿·¡£·ªÃ«¤ÏÄ¾É®¤Ë¤Æ¡Ö¸æÊó¹ð¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤ª°ú¤Î©¤Æ¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙÎø¿Í¤¬¤Ç¤¡¢¡Ø¹¬¤»¤ÊÄ«¡Ù¤ò·Þ¤¨¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
