¥«¥«¥í¥Ë¡¦¤¹¤¬¤ä¡¡ÁêÊý¡¦·ªÃ«¤Î¡È½éÈà½÷¡É¤È¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡ªËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥«¥«¥í¥Ë¡×¤Î¤¹¤¬¤ä¡Ê34¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¥¯¡¡Ç¯Ëö6»þ´ÖSP¡×¡Ê¸å5¡¦30¡ËÆâ¤Ç·ëº§¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿ÁêÊý¤Î·ªÃ«¡Ê36¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯11·î22Æü¤Ë¡È¿ÍÀ¸½éÈà½÷¡É¤È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿·ªÃ«¡£È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¤¹¤¬¤ä¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤¡ª¡ªËöÄ¹¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡·ªÃ«¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÆÍÁ³¡Ö¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦±£¤·¶Ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤µ¤»¶Ã¤¤¤¿¡£º§°ùÆÏ¤ò»ý»²¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¾Ú¿Í¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£º§°ùÆÏ¤Ï¼ýÏ¿Æü¤Î2Æü¸å¡¢11·î22Æü¤Î¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É¤ËÌò½ê¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¾Ú¿Í¤ÎÍó¤Ë½ðÌ¾¤·Æè°õ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¢¡Á¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿·ªÃ«¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡·ëº§È¯É½¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢Ä¾¸å¤Ë¤Ï·ªÃ«¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀèÄø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤ÇÈ¯É½¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿·Ö¸¶¤µ¤ó¡¢¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æº§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Öº£¸å¤È¤â¥«¥«¥í¥Ë¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£