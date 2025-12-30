¡ãÃ¶Æá¤Î²Ô¤®¤¬¥Ð¥ì¤ë¡©¡ä¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤òÀ¸³èÈñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡©¼þ¤ê¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä
»Ò¤É¤â¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤¬¥Ñ¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¤ÇÆ¯¤¯¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤òÀ¸³è¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Î²Ô¤®¤Ï¥Þ¥Þ¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤òÀ¸³èÈñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©Èñ¤ä¸ÇÄêÈñ¤ÏÃ¶Æá¤Î²Ô¤®¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î²Ô¤®¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤¬À¸³èÈñ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ù
¥Ñ¡¼¥È¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ä»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¤Ë¾Ã¤¨¤ë
¡Ø¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¤¦¤Á¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¿©Èñ¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù
¡Ø»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤ÏÁ´¤Æ³ØÈñ¤È½ÎÂå¡Ù
¡Ø»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³ØÈñ¤Ê¤É¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦Ê¬¤Ê¤ó¤Æ»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤Ï¿©Èñ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È½¬¤¤»ö¤ä½ÎÂå¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î»Ò¤Ê¤é¥Þ¥Þ¤Î¼ýÆþ¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢²ÈÂ²·ÁÂÖ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤è¡Ù
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä»Ò¤É¤â¤Î½ÎÂå¤ä³ØÈñ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Î°ìÉô¤òÃù¶â¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Î¼ýÆþ¤«¤é¤âÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿³ØÈñ¤ä½ÎÂå¤Ê¤É¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â³Û¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤ÇÂ¤ê¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶µ°éÈñ¤Ë¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Î¼ýÆþ¤¬¤ª¾®¸¯¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡©¸«±É¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡Ä
¡Ø¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²Ô¤°¿Í¤Ê¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÇÍ¾Íµ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤Ï¤º¡Ù
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤Î¿Í¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤È»×¤¦¤è¡£Êì¿Æ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁÝ½ü¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«ÍµÊ¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ë¤é¤·¤¤¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÀ¤¿¼ýÆþ¤ò¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ï°Å¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î²Ô¤®¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤òÀ¸³èÈñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î²Ô¤®¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬²Ô¤²¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÊ¤ÎÈþÍÆÂå¤Ê¤É¤âÏÅ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ºÊ¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¡¢¤É¤³¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Î¡©
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Ï¥¢¥Ê¥¿¤è¡£¼ýÆþ¤¬¥Ñ¡¼¥ÈÂå¡¢À¸³èÈñ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡ºÊ¤È¤·¤ÆÊì¤È¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸Ø¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ï¡Ù
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¿Í¤½¤ì¤¾¤ì²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£Æ¯¤¤¤ÆÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡Ù
¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤òÀ¸³èÈñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥Þ¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤ò³Ú¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¤Î¼ýÆþ¤ò²È·×¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí¤Î¤ªºâÉÛ»ö¾ð¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Í¿ô¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢»È¤¦¤ª¶â¤Î¶â³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¾¤ËÂ¾¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£