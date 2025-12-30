¡ÖÇ¯Ëö¤Î²¦ÍÍ²ñµÄ¤À¡ª¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâà¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼áµ×¡¹¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¦ÍÍ¤¿¤Á¤Î½¸¤¤ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ä¥ó¥Þ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡ÖËè²ó½¸¤Þ¤ë¤È¥ª¥â¥í¤¤¤è¤Í¾Ð¡×
¡¡2023Ç¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÊ¿Àî·ë·î(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬àºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ã¤Ò¤µ¤Ã¤·¤Ö¤Ã¤ê¤Ç¡Á¤¹Ëè²ó½¸¤Þ¤ë¤È¥ª¥â¥í¤¤¤è¤Í¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¶¦±é¤·¤¿¼ò°æÂçÀ®(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡¢²Âµ×ÁÏ¡¢ÃÓÅÄ¶©»Ö¡¢Â¼¾å°¦²Ö(¤¨¤ê¤«)¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¤Ê¤ªÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÅÏÊÕÊËÅÍ¤Î»Ñ¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¼¾å¤âX¤ÇÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£°û¿©Å¹¤Î¸Ä¼¼¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢Ê¿Àî¤È¼ò°æ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²¦ÍÍ¤¿¤Á¤Îµ×¤·¤Ö¤ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇ¯Ëö¤Î²¦ÍÍ²ñµÄ¤À¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²¦ÍÍ¤¿¤Á¤Î½¸¤¤ºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²¦ÍÍ¤¿¤ÁÃçÎÉ¤·¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ä¥ó¥Þ¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£