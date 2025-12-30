¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤Ç¿·È±¿§ÈäÏª¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤ÎÈ±¿§¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ì¥³Âç¡×¤ÇÈ±¿§¥Á¥§¥ó¥¸
¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅÐ¾ì¡£Æ£ß·¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ø¥¢¤ò´¬¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤¬¡¢28Æü¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²»¹ç¤ï¤»¤Ç¤ÏÃãÈ±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖåºÎï¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥ß¥»¥¹Æ£ß·ÎÃ²Í¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¥Ø¥¢¤ËÈ±¿§¥Á¥§¥ó¥¸
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
