CANDY TUNE¡Ö¥ì¥³Âç¡×Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Þ¤Ç¤Î²¼ÀÑ¤ß»þÂå²ó¸Ü¡Ö14ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×7¿Í¤ÇÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CANDY TUNE¡Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
CANDY TUNE¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¶Í¸¶Èþ·î¤¬¡Ö14ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
7¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¥ì¥³Âç¤¤¤¯¤è¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¸«¤»¤¿¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ÏËÁÆ¬¤Î¡ÖÇÜ¤ÎÇÜ¤ÎFIGHT ÇÜÇÜ FIGHT by CANDY TUNE¡×¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·ÉôÊ¬¤¬¥Ð¥º¡£CM¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤¬ÆüËÜÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£TikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï40²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¡¦BE:FIRST¡¦FRUITS ZIPPER¡Ö¥ì¥³Âç¡×¼õ¾Þ°ìÍ÷
¢¡CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×ÈäÏª
CANDY TUNE¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¶Í¸¶Èþ·î¤¬¡Ö14ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢²ÈÂ²¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Í¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤ÏËÁÆ¬¤Î¡ÖÇÜ¤ÎÇÜ¤ÎFIGHT ÇÜÇÜ FIGHT by CANDY TUNE¡×¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·ÉôÊ¬¤¬¥Ð¥º¡£CM¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á°¸þ¤¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ë²Î»ì¤¬ÆüËÜÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£TikTok¤Ç¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï40²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û