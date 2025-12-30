FOMARE¡ßKOTORI¡ßyonige¡½small indies table¤¬·ë¤ó¤À¡¢´ñÀ×¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
small indies table¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿®¤¸¤ëÆ»¤ò¤½¤ì¤¾¤ìî²¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëFOMARE¤ÈKOTORI¡£2ÁÈ¤Ï¡¢11·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ò´Þ¤à·×4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡Ösmall indies table asia tour 2025¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï2021Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¡¢small indies table¤Î¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëyonige¡Ê¸½ºß¤Ï¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÂ´¶È¡Ë¤ò´Þ¤à3¥Þ¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢FOMARE¤ÈKOTORI¤Ï¡¢2ÁÈ¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢12·î8Æü¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¡¢Zepp Haneda¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æyonige¤¬½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£FOMARE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âKOTORI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡¢ÅöÆü¤Þ¤Çyonige¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢3ÁÈ¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤Ó½Å¤Ê¤Ã¤¿´ñÀ×Åª¤Ê°ìÌë¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ösmall indies table asia tour 2025¡×¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´40Ëç¡Ë
Àè¹¶¤Ï¡¢FOMARE¤«¡¢KOTORI¤«¡£Ç®¤¤´üÂÔ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËËþ¤Á¤ëÃæ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢small indies table¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ëKTR¡ÊÎëÌÚ·òÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú²°¤ËÆÍ·â¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î³Ú²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ºÇ½é¤Îsmall indies table½êÂ°¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëyonige¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤è¤á¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡×¤«¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ësmall indies table¤Î¥í¥´¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥í¥´¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡£
yonige¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
µí´Ý¤¢¤ê¤µ¡ÊVo¡¦G¡Ë¤¬¡¢¡Ö¸µsmall indies table½êÂ°¡¢yonige¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¡×¤Ø¡£´ª¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢small indies table¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î³Ú¶Ê¤òÂ«¤Í¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¡×¤ÎÅÓÃæ¡¢µí´Ý¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Î»ìËº¤ì¤¿¡×¤È°î¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅöµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¡£¤´¤Ã¤¤ó¡ÊB¡¦Cho¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¡Ö¤¦¤Á¤é¡¢¤¢¤Î2ÁÈ¤Î"¼«Ç§¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó"¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢Ç®¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æµí´Ý¤¬¡Ösmall indies table¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥È¥ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Öour time city¡×¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥·¥¹¥¿¡¼¡×¡Öº»´õ¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¸³«¤À¡£
µí´Ý¤¢¤ê¤µ¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤´¤Ã¤¤ó¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤³¤³¤Çµí´Ý¤¬¡¢°ì¸À¤º¤Ä³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¶»¤ÎÆâ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËºÇ½é¤Ë½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤¬small indies table¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«°é¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸½ºßÃÏ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»öÌ³½ê¤òÈ´¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¡¢KTR¤Î°¦¾ð¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µí´Ý¤Ï¡¢¡ÖKTR¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢small indies table¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£small indies table¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âºÇ¹â¤À¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë2¶Ê¡¢KTR¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¡¢¤Þ¤º¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥ê¥º¥Ê¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Öyonige¤¬small indies table¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºÇ¸å¤Ëµí´Ý¤Ï¡¢¡Ösmall indies table¡¢ºÇ¹â¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Å¾´¹¤Î»þ´Ö¤Î¸å¡¢¤Þ¤º¡¢FOMARE¤ÈKOTORI¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖYouth¡×¤¬¹ì¤¯Ãæ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢KOTORI¤¬¡ÖGrey¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¡¢FOMARE¤¬¡ÖMasterpiece¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥í¥¢¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£
FOMARE¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤¤¤è¤¤¤è¡¢FOMARE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£9·î¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤SE¤¬Çú²»¤Ç¶Á¤¯Ãæ¡¢¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¡ÊVo¡¦B¡Ë¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ª¡¡»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤¿¤ê¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö·¯¤ÎÎÞ¤¬´¥¤¯º¢¡×¤Ø¤È·Ò¤°¡£²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ëÂç¹ç¾§¡£ÆÍ¤¾å¤¬¤ëÌµ¿ô¤Î·ý¡£¼¡¡¹¤ÈÂ³½Ð¤¹¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¡¢¤É¤¦¤À¡¢¤É¤¦¤À¡¢Zepp¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¡¢¼ê¾å¤²¤í¡£Ç¤¤»¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÂ÷¤¹¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖGrey¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤Û¤Éyonige¤¬ÁöÇÏÅô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥È¥ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢ÁöÇÏÅô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Àú¤ê¡¢¡ÖFrozen¡×¤Ø¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¿¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÊG¡¦Cho¡Ë¤¬Ãæ±û¤ÎÂæ¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢Î¾ÏÆ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¿á¤½Ð¤ëÃæ¡¢ÞÕ¿È¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
FOMARE¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤³¤³¤Ç¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢µ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¹ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö3¥Ð¥ó¥É¤¤¤ëÃæ¤ÇZepp Haneda°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÎFOMARE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë°ìÈÖ¤Ç¤¤ë¤ÎFOMARE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤ò¼¨¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î²Ð²Ö¤¬Í¯¤½Ð¤ëÃæ¡ÖÉ÷¡×¤ò¡¢ÌÔ¡¹¤·¤¯¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡ÖContinue¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÊõÊª¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¡¢KOTORI¤Î¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥À¥¤¥Ö¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖFOMARE¤ÎÂç»ö¤Ê¿·¶Ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤³¤³¤ÇKOTORI¤Î¡ÖMasterpiece¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖFrozen¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤Ê¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
FOMARE¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¡Ö¥¿¥Ð¥³¡×¤Ë¼¡¤°MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È½é´ü¾×Æ°¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ç¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀëÀÀ¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²Î¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¡×¤ÇËëÄù¤á¡£´ÑµÒ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç®Îõ¤Ê°ìÂÎ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤¬²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤¹Ãæ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏKOTORI¤Ø¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖSKY¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¤¿KOTORI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÌ¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢À¹Âç¤Ê¥Ï¥ó¥º¥¯¥é¥Ã¥×¡¢ÁÔÂç¤Ê¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£1¶ÊÌÜ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶Æ°Åª¤Ê¸÷·Ê¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Àè¤Û¤ÉFOMARE¤¬Âç¹ç¾§¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¸÷·Ê¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡ÖMasterpiece¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²£»³Í¥Ìé¡ÊVo¡¦G¡Ë¤¬¡ÖFOMARE¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¹ð¤²¤¿¾å¤Ç¡ÖGrey¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢¤Ä¤¤Àè¤Û¤É¤â¥Õ¥í¥¢¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢ÂçÃÏ¤òÎÏ¶¯¤¯Æ§¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÍ¦ÁÔ¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶Á¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËKOTORI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡£
KOTORI¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤³¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇ®¤¤Å¸³«¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²£»³¤Î¡Ö¤³¤ÎºÇ¹â¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤½¤¦¡×¤ò¡¢¡Ösmall¤È²¶¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¶Ê¤ò¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤«¤é¡Ö19ºÐ¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÙ¤ì¤ë¿Í¡¢¤É¤ó¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öunity¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÂç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤³¤³¤Ç²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿yonige¤Ë´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤Î¸ì¤ê¸ý¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ³Ð¸ç¤ò¿¼¤á¡¢¡ÖRED¡×¡ÖDive into your Dreams¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤á¤É¤Ê¤¯Â³½Ð¤¹¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢²£»³¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö²¶¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
KOTORI¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢small indies table¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë»öÌ³½ê¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢small indies table¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹ð¤²¡¢¥é¥¹¥È2¶Ê¡ÖWe Are The Future¡×¡ÖYELLOW¡×¤Ø¡£ÁÔÀä¤Ê¹ì²»¤¬ÌÄ¤êÅÏ¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç°ì·â¤ò¤«¤Þ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËKOTORI¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤¬Âç¡¹Åª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¯Îõ¤ÊËëÄù¤á¤À¤Ã¤¿¡£
KOTORI¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢FOMARE¤Î¡ÖÉ÷¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤È¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢FOMARE¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Î¿®¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á³ç¤ëºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ò´Þ¤á¤¿·×7¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖYouth¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î²Ð²Ö¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÎÁÔÀä¤ÊÂç¹ç¾§¡£2ÁÈ¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢small indies table¤Î¡ÒÌ¤Íè¡Ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°µ´¬¤ÎÂçÃÄ±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by ¾®¿ùÊâ
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
yonige
1. ¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼
2. ¥¢¥Ü¥«¥É
3. ½÷¤Î»Ò¤ÎÆü
4. our time city
5. ¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥·¥¹¥¿¡¼
6. º»´õ
7. ¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
8. ¤µ¤è¤Ê¤é¥Ð¥¤¥Ð¥¤
FOMARE
1. ·¯¤ÎÎÞ¤¬´¥¤¯º¢
2. Grey
3. Frozen
4. É÷
5. Continue
6. ÊõÊª
7. Masterpiece¡ÊKOTORI ¥«¥Ð¡¼¡Ë
8. ¥¿¥Ð¥³
9. ¿·¤·¤¤²Î
10. °¦¤¹¤ë¿Í
KOTORI
1. SKY
2. Masterpiece
3. Grey ¡ÊFOMARE ¥«¥Ð¡¼¡Ë
4. ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤½¤¦
5. 19ºÐ
6. unity
7. RED
8. Dive into your Dreams
9. ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦
10. We Are The Future
11. YELLOW
EN1. É÷¡ÊFOMARE ¥«¥Ð¡¼¡Ë
EN2. Youth¡Êwith FOMARE¡Ë
Àè¹¶¤Ï¡¢FOMARE¤«¡¢KOTORI¤«¡£Ç®¤¤´üÂÔ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ËËþ¤Á¤ëÃæ¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢small indies table¤Î¥Ü¥¹¤Ç¤¢¤ëKTR¡ÊÎëÌÚ·òÂÀÏº¡Ë¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú²°¤ËÆÍ·â¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Ãæ·Ñ¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î³Ú²°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ºÇ½é¤Îsmall indies table½êÂ°¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëyonige¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤è¤á¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ö¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡×¤«¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ësmall indies table¤Î¥í¥´¡£Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥í¥´¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡£
yonige¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
µí´Ý¤¢¤ê¤µ¡ÊVo¡¦G¡Ë¤¬¡¢¡Ö¸µsmall indies table½êÂ°¡¢yonige¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¡×¤Ø¡£´ª¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢small indies table¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Î³Ú¶Ê¤òÂ«¤Í¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ó¤À¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤ÎÆü¡×¤ÎÅÓÃæ¡¢µí´Ý¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Î»ìËº¤ì¤¿¡×¤È°î¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬ÁêÅöµ×¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¡£¤´¤Ã¤¤ó¡ÊB¡¦Cho¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥Õ¥í¥¢¤«¤é¡Ö»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¡Ö¤¦¤Á¤é¡¢¤¢¤Î2ÁÈ¤Î"¼«Ç§¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó"¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤â¡¢Ç®¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æµí´Ý¤¬¡Ösmall indies table¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ´¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁöÇÏÅô¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥È¥ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¡¢¡Öour time city¡×¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥·¥¹¥¿¡¼¡×¡Öº»´õ¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¸³«¤À¡£
µí´Ý¤¢¤ê¤µ¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤´¤Ã¤¤ó¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤³¤³¤Çµí´Ý¤¬¡¢°ì¸À¤º¤Ä³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¶»¤ÎÆâ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤Æ±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËºÇ½é¤Ë½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤¬small indies table¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«°é¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸½ºßÃÏ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»öÌ³½ê¤òÈ´¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤Ç¡¢KTR¤Î°¦¾ð¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µí´Ý¤Ï¡¢¡ÖKTR¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â¡¢small indies table¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£small indies table¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âºÇ¹â¤À¤È¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¸å¤Ë2¶Ê¡¢KTR¤ËÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¡¢¤Þ¤º¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥ê¥º¥Ê¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡Öyonige¤¬small indies table¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£ºÇ¸å¤Ëµí´Ý¤Ï¡¢¡Ösmall indies table¡¢ºÇ¹â¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Å¾´¹¤Î»þ´Ö¤Î¸å¡¢¤Þ¤º¡¢FOMARE¤ÈKOTORI¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖYouth¡×¤¬¹ì¤¯Ãæ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢KOTORI¤¬¡ÖGrey¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¡¢FOMARE¤¬¡ÖMasterpiece¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥í¥¢¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ë¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£
FOMARE¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤¤¤è¤¤¤è¡¢FOMARE¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£9·î¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¤·¤¤SE¤¬Çú²»¤Ç¶Á¤¯Ãæ¡¢¥¢¥Þ¥À¥·¥ó¥¹¥±¡ÊVo¡¦B¡Ë¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ª¡¡»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¤¿¤ê¤Í¤¨¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢1¶ÊÌÜ¤Î¡Ö·¯¤ÎÎÞ¤¬´¥¤¯º¢¡×¤Ø¤È·Ò¤°¡£²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é´¬¤µ¯¤³¤ëÂç¹ç¾§¡£ÆÍ¤¾å¤¬¤ëÌµ¿ô¤Î·ý¡£¼¡¡¹¤ÈÂ³½Ð¤¹¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤À¡¢¤É¤¦¤À¡¢¤É¤¦¤À¡¢Zepp¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥º¡¢¼ê¾å¤²¤í¡£Ç¤¤»¤¿¤¾¡ª¡×¤ÈÂ÷¤¹¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Â³¤±¤Æ¡ÖGrey¡×¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤Û¤Éyonige¤¬ÁöÇÏÅô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥È¥ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¡¢ÁöÇÏÅô¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥í¥¢¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Àú¤ê¡¢¡ÖFrozen¡×¤Ø¡£¥¢¥¦¥È¥í¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¿¥ê¥ç¥¦¥¬¡ÊG¡¦Cho¡Ë¤¬Ãæ±û¤ÎÂæ¤Ë·«¤ê½Ð¤·¡¢Î¾ÏÆ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¿á¤½Ð¤ëÃæ¡¢ÞÕ¿È¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òßÚÎö¤µ¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
FOMARE¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤³¤³¤Ç¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢µ×¡¹¤Ë²ÈÂ²¤¬½¸¹ç¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö3¥Ð¥ó¥É¤¤¤ëÃæ¤ÇZepp Haneda°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÎFOMARE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë°ìÈÖ¤Ç¤¤ë¤ÎFOMARE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤ò¼¨¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î²Ð²Ö¤¬Í¯¤½Ð¤ëÃæ¡ÖÉ÷¡×¤ò¡¢ÌÔ¡¹¤·¤¯¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡ÖContinue¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÊõÊª¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¡¢KOTORI¤Î¡Ö¥È¡¼¥¥ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥À¥¤¥Ö¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖFOMARE¤ÎÂç»ö¤Ê¿·¶Ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤³¤³¤ÇKOTORI¤Î¡ÖMasterpiece¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£´ÖÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Þ¥¿¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÖFrozen¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤Ê¥®¥¿¡¼¤òÁÕ¤Ç¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
FOMARE¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¡Ö¥¿¥Ð¥³¡×¤Ë¼¡¤°MC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥À¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È½é´ü¾×Æ°¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ç¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÀëÀÀ¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²Î¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¡×¤ÇËëÄù¤á¡£´ÑµÒ¤¬¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç®Îõ¤Ê°ìÂÎ´¶¤È¹âÍÈ´¶¤¬²ñ¾ì¤òËþ¤¿¤¹Ãæ¡¢¥Ð¥È¥ó¤ÏKOTORI¤Ø¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖSKY¡×¤«¤éËë¤ò³«¤±¤¿KOTORI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÌ¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ë¡¢À¹Âç¤Ê¥Ï¥ó¥º¥¯¥é¥Ã¥×¡¢ÁÔÂç¤Ê¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£1¶ÊÌÜ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´¶Æ°Åª¤Ê¸÷·Ê¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Àè¤Û¤ÉFOMARE¤¬Âç¹ç¾§¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¸÷·Ê¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡ÖMasterpiece¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²£»³Í¥Ìé¡ÊVo¡¦G¡Ë¤¬¡ÖFOMARE¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤È¹ð¤²¤¿¾å¤Ç¡ÖGrey¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢¤Ä¤¤Àè¤Û¤É¤â¥Õ¥í¥¢¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢ÂçÃÏ¤òÎÏ¶¯¤¯Æ§¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÍ¦ÁÔ¤Ë°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¶Á¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËKOTORI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡£
KOTORI¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤³¤ÎÆü¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇ®¤¤Å¸³«¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²£»³¤Î¡Ö¤³¤ÎºÇ¹â¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡ÖÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤½¤¦¡×¤ò¡¢¡Ösmall¤È²¶¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¶Ê¤ò¡×¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤«¤é¡Ö19ºÐ¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÍÙ¤ì¤ë¿Í¡¢¤É¤ó¤¯¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÍ·¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öunity¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÂç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤³¤³¤Ç²£»³¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ÎÆü½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿yonige¤Ë´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤½¤Î¸ì¤ê¸ý¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ³Ð¸ç¤ò¿¼¤á¡¢¡ÖRED¡×¡ÖDive into your Dreams¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤á¤É¤Ê¤¯Â³½Ð¤¹¤ë¥À¥¤¥Ð¡¼¡£ºÝ¸Â¤Ê¤¯¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸÷·Ê¤òÁ°¤Ë¡¢²£»³¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö²¶¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£
KOTORI¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¡¢small indies table¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë»öÌ³½ê¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢small indies table¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¹ð¤²¡¢¥é¥¹¥È2¶Ê¡ÖWe Are The Future¡×¡ÖYELLOW¡×¤Ø¡£ÁÔÀä¤Ê¹ì²»¤¬ÌÄ¤êÅÏ¤êÂ³¤±¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç°ì·â¤ò¤«¤Þ¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËKOTORI¤Î¥Ð¥ó¥É¥í¥´¤¬Âç¡¹Åª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁ¯Îõ¤ÊËëÄù¤á¤À¤Ã¤¿¡£
KOTORI¡ÊPhoto by ¾®¿ùÊâ¡Ë
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢FOMARE¤Î¡ÖÉ÷¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤È¥®¥¿¡¼¥¢¥ó¥×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢FOMARE¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Î¿®¤·¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤¦¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¤òÄù¤á³ç¤ëºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤ò´Þ¤á¤¿·×7¿Í¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖYouth¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÎÌ¤Î²Ð²Ö¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÎÁÔÀä¤ÊÂç¹ç¾§¡£2ÁÈ¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢small indies table¤Î¡ÒÌ¤Íè¡Ó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢°µ´¬¤ÎÂçÃÄ±ß¤À¤Ã¤¿¡£
Photo by ¾®¿ùÊâ
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
yonige
1. ¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼
2. ¥¢¥Ü¥«¥É
3. ½÷¤Î»Ò¤ÎÆü
4. our time city
5. ¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥·¥¹¥¿¡¼
6. º»´õ
7. ¤µ¤è¤Ê¤é¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
8. ¤µ¤è¤Ê¤é¥Ð¥¤¥Ð¥¤
FOMARE
1. ·¯¤ÎÎÞ¤¬´¥¤¯º¢
2. Grey
3. Frozen
4. É÷
5. Continue
6. ÊõÊª
7. Masterpiece¡ÊKOTORI ¥«¥Ð¡¼¡Ë
8. ¥¿¥Ð¥³
9. ¿·¤·¤¤²Î
10. °¦¤¹¤ë¿Í
KOTORI
1. SKY
2. Masterpiece
3. Grey ¡ÊFOMARE ¥«¥Ð¡¼¡Ë
4. ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤½¤¦
5. 19ºÐ
6. unity
7. RED
8. Dive into your Dreams
9. ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦
10. We Are The Future
11. YELLOW
EN1. É÷¡ÊFOMARE ¥«¥Ð¡¼¡Ë
EN2. Youth¡Êwith FOMARE¡Ë