Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¡Ö¤¹¤´¤¤´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¿·CM¤Î¡ÈÌòÀßÄê¡É¤Ë¶Ã¤¡ª¡È¼ÂÇ¯Îð¤È¤Î¥ê¥ó¥¯¡É¤Ë¼ã°æÞæÅÍ¤â¡ÖºÙ¤«¤¤¡ª¡×
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡ÊËè½µ·îÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢23Æü¤è¤êÊü±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿Æü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¤Î¿·CM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤ÈÂç¿¹¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¤Î¿·CM¡Ö¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡×ÊÔ¤È¡Ö¤â¤·¤â»ä¤¬¡×ÊÔ¤¬12·î23Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£CM±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜCM¤Ë¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤Î¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¢¤é¤¿¤ËÂç¿¹¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤òÉ½¸½¡£CM¶Ê¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
Âç¿¹¡§¤â¤¦Ç¯Ëö¤Ç¤¹¤è¡ª
¼ã°æ¡§¤â¤¦Ç¯Ëö¡ª ¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
Âç¿¹¡§º£Æü¤Ï29Æü¤Ç¤¹¤«¡Ê¢¨ÊüÁ÷ÅöÆü¡Ë¡£¡Ê¡È¿Í¡É¤È¤¤¤¦»ú¤ò½ñ¤¯ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ë¡Ä¡Ä¤â¤¦Ç¯Ëö¤Ç¤¹¤Ã¡£
¼ã°æ¡§¡ÊÂç¿¹ÀèÀ¸¤Î¥Þ¥Í¤ò¤¹¤ë¡ËÇ¯Ëö¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª
Æ£ß·¡§¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡ËÇ¯Ëö¤Ç¤¹¤è¤©¡Á¡ª
¼ã°æ¡§Ç¯Ëö¤¬¤¡¡Ä¡Ä
Âç¿¹¡§Ç¯Ëö¤¬¤¡¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤§¡¢º£Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ó¤À¤è¤©¤Ã¡ª
Æ£ß·¡§¤»¤ó¤»¤¤¤Ã¡ª
Âç¿¹¡§¡ÊÉáÄÌ¤ÎÀ¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Æ£ß·¡§ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤«¤¡!?
Âç¿¹¡§ÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¤¡¡ÁÀ¸ÅÌ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ß·¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç¿¹¡§¤¨¤Ã¤È¡¢23Æü¤ËÆü·ÐÅÅ»ÒÈÇ¤Î»ä¤ÎCM¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª ¿ùºé²Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£»ä¡¢ÀÖÈ±¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¼ã°æ¡§ÀÖÈ±¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤Þ¤¢¡¢ÀÖÈ±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ì»þÅª¤Ë¹õ¤Ë¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÆü·Ð¤ÎCM¤ò»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¸«¤Þ¤·¤¿¡©
¼ã°æ¡§¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡ª ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¹ç¤¦¤Í¡ª
Âç¿¹¡§¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþ½Ñ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¡© ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤±¡¢¡Ê»Ø¤Ç»Í³Ñ¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¼ã°æ¡§¼Ò°÷¾Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Í¡ª
Æ£ß·¡§¥Ñ¥¹¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
Âç¿¹¡§¤¢¡¢¤½¤¦¡ª ¼Ò°÷¾Ú¡ª ¥Ñ¥¹¡ª ¤¬¡¢2017¤È¤«18Ç¯Æþ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»ä¤È¼ã°æ¤Ï¼ÂÇ¯Îð¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¿·Â´¤À¤È2017Ç¯¤«18Ç¯Æþ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤¤Ã¤È¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª
Æ£ß·¡§¤¢¡Á¡ª
Âç¿¹¡§¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª
¼ã°æ¡§¤¨¡Á¡ª ºÙ¤«¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡ª
Âç¿¹¡§¤â¤¦2018Ç¯¤È¤«¤À¤È¡ÖENSEMBLE TOUR¡×¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤¦¤À¤Í¡ª ¤Á¤ç¤¦¤É¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØENSEMBLE¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¡£
Âç¿¹¡§¤¹¤´¤¤´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
