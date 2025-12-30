Â¼¾å½Õ¼ù¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¿´¤ò¤³¤á¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ËÄÉÅé¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¤¯¤ë
ºî²È¡¦Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤¬¥Ç¥£¥¹¥¯¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¡ÊËè·îºÇ½ªÆüÍË 19:00¡Á19:55¡Ë¡£
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂ¼¾åRADIO¡Á¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Á¡×¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£Ç¯6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ÎË¤«¤Ê²»³ÚÀ¤ÈÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¥½¥í³èÆ°»þÂå¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º»þÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤º¡¢¥½¥í»þÂå¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î²»³Ú¤Î¤ß¤òÂ¼¾å¤µ¤ó¤ÎÁª¶Ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÈ³Ø¤Î¥Ô¥¢¥Î¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤³Ú¶Ê¤ä¡¢¸ÉÎ©¤È¶ìÇº¤Î»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¡¢¤¢¤Þ¤êÀ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤Â¼¾å¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶Ê¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¸åÈ¾4¶Ê¤È¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Brian Wilson¡ÖYou've Got A Friend In Me¡×
¤½¤ì¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î±Ç²è¼çÂê²Î½¸¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï2011Ç¯¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤È¤¤¤¨¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤òÇ®¿´¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ù¤Ä¤Ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Ž¥¥ì¥³¡¼¥É¤È·ÀÌó¤·¤¿¤«¤é¥´¥Þ¤ò¤¹¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Å¤¤±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤â°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥é¥ó¥Ç¥£¡¼Ž¥¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖYou've Got A Friend In Me¡×¡¢1995Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖToy Story¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¹¤Í¡£Âè68²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î²Î¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ž¤»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆüËÜÂê¤Ï¡Ö·¯¤Ï¤È¤â¤À¤Á¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡The Beach Boys¡ÖThat's Why God Made The Radio¡×
¤µ¤Æ¡¢2012Ç¯¤ËÅâÆÍ¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆÍÁ³¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï°ì»þÅª¤ËºÆ·ëÀ®¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¤òÊÂ¤Ù¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É·ëÀ®50¼þÇ¯µÇ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ø·¸¤¬¤³¤¸¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°®¼ê¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÅÓÃæ¤Ç°Æ¤ÎÄê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÇËÃ¾¤ò¤¤¿¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖThat's Why God Made The Radio¡Ê¿À¤ÎÁÏ¤ê¤·¥é¥¸¥ª¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜÂê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Brian Wilson¡ÖSomewhere Quiet¡×
¢¡Brian Wilson¡ÖHalf Moon Bay¡×
¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo Pier Pressure¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤Û¤ÜºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£No Pier Pressure¡¢»·¶¶¤Ë°µÎÏ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«ÀâÌÀ¤·»Ï¤á¤ë¤ÈÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖSomewhere Quiet¡Ê¤É¤³¤«ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¡Ë¡×¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÀÎ¤Î¡ÖSurfer Girl¡×¤Ê¤ó¤«¤ò»×¤ï¤»¤ëÈþ¤·¤¤ÀûÎ§¤ò»ý¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥¿¥ë¶Ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖHalf Moon Bay¡×¡¢¤³¤ì¤âÈþ¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¡¼¥¯Ž¥¥¢¥¤¥·¥ã¥à¡£
¤³¤Î2¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥óŽ¥¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤µ¤ó¤ËÀÅ¤«¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°¶Ê¡ä
The Hollyridge Strings¡ÖWendy¡×
The Hollyridge Strings¡ÖGirls On The Beach¡×
º£Æü¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°²»³Ú¤Ï¥Û¥ê¡¼¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥º¤Î±éÁÕ¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î½é´ü¤Î¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡¢¡ÖWendy¡×¤È¡ÖGirls On The Beach¡×¤Ç¤¹¡£ºî¶Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ö¥é¥¤¥¢¥óŽ¥¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡£¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤ó¤ß¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¼ã¤¤¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÆÏ¤¯¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¹±Îã¤Î¡Öº£·î¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ì¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥í¥Ð¡¼¥¿¡¦¥Õ¥é¥Ã¥¯¡¢¥³¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¢¥¹¥é¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ë¥³¥ë¥º¡¢¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ì¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Õ¥ë¡¢¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ð¥È¥é¡¼¡Ä¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤Þ¤ÇËÍ¤¬¿Æ¤·¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¿Í¡¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²»³Ú¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÈÖÁÈÅª¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂ¼¾åRADIO¡×¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿TOKYO FM¤ÎÌ¾Êª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢±ä¹¾¹À¤µ¤ó¤¬º£Ç¯4·î¤ËÂ¾³¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÆüÁ°¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤ÊÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´Â¡¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
±ä¹¾¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤½¤â¤½¤âµ¯¤Á¾å¤²¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¾¤½¸¤·¡¢¤½¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ⅮJ¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ã¤³¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¿¬¹þ¤ß¤¹¤ëËÍ¤òÌµÍýÌðÍý¡¢Ï¿²»¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤âÈà¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ä¡ÖÂ¼¾åJAM¡×¤Ê¤ó¤«¤âÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î±ä¹¾¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÎÔ¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Î°ä»Ö¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤«¤ª¸µµ¤¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡£
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7564
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Â¼¾åRADIO¡Á¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Á
ÊüÁ÷Æü»þ¡§12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á19:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Â¼¾å½Õ¼ù
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/
