夏菜 出産後に激変したライフスタイル「家では毎日飲んでいるのですが、夜に飲みに出かけなくなりましたね」規則正しい生活を明かす
すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00〜9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。
12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。14日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、出産後の食生活の変化などについて伺いました。
FUKAMI：お子さんが生まれて、食生活は変わるものなのでしょうか？
夏菜：そうですね。子どものものを一生懸命作って満足してしまっている、という感じでしょうか。食生活は確かに変わりました。まず、夜に飲みに出かけなくなりましたね。家では毎日飲んでいるのですが。あと、3食規則正しくなったかなと思います。
FUKAMI：なのに痩せてしまうのですね。
夏菜：はい。昔はどれだけ食べていたのだろう、とも思います(笑)。
すみれ：私は好みがだいぶ変わりました。以前はあまり好きではなかったお寿司や酸っぱいものがすごく好きになって。
夏菜：それは妊娠中からですか？
すみれ：そうです。多分、「食べてはいけない」と言われたからかもしれませんが。ダメだと言われると人間って欲しくなるじゃないですか（笑）。そんな感じから始まったのかもしれません。
番組では他にも、多忙な子育てと両立する美容法や、夫婦の時間の過ごし方、出産後に変わった価値観などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：KOSÉ Find My Beauty
放送日時：毎週日曜 9:00〜9:30am
パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/
