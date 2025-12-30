Ç¥¿±È½Äê¸å¡¢15Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Ù¤¡©¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï15Ç¯¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤òÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£·î¡¢Ç¥¿±È½Äê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
15Ç¯´Ö¡¢»ä¤Ï¿¼Ìë»Ä¶È¡¢Ä¹»þ´Ö¹´Â«¡¢ÅÚÆü¥µ¡¼¥Ó¥¹½Ð¶Ð¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹µ÷Î¥±¿Å¾¤Ç¤ÎÄÌ¶Ð¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÙ¤â¿´¿È¤ÎÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉØ¿Í²Ê¤Ç¤Î¼£ÎÅ¡Ê¼ðáçÅ¦½Ð¡Ë¤â·Ð¸³¤·¡¢¤³¤Î²á¹ó¤ÊÆ¯¤Êý¤òÂ³¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Î°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë»Å»ö¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤º¡¢ÊÌ¤ÎÆ¯¤Êý¤âÌÏº÷¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ½»µÈ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤·¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¡×¤ò¼êÊü¤¹/Æ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê30ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢Ç¥¿±È½Äê¤Ç¡Ê¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¡Ë¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¼¤Ò¡¢Ìµ»ö½Ð»º¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¤âÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤â¤³¤Î15Ç¯´Ö¡¢¡ÊÁêÃÌ¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ê¿¼Ìë»Ä¶È¡¢Ä¹»þ´Ö¹´Â«¡¢ÅÚÆü¥µ¡¼¥Ó¥¹½Ð¶Ð¡Ä¡Ä¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅ¾¿¦¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¿È¤ò²õ¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤È¤â¤³¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎ¸¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½»µÈ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï·ë¹½¡¢²¿ÅÙ¤âÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢·ë¹½Âç¤¤Ê1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»µÈ¼«¿È¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò4Ç¯¤Û¤É·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¼ø¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ï¼ø¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌëÃÙ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡¢°û¤ß²ñÅª¤Ê¿©»ö²ñ¤â¹µ¤¨¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤â¥Ï¡¼¥É¤ËÈï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÎÏÅª¤ËÌµÍý¤Ç¤¹¡Ù¤È¤«ÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²á¹ó¤ËÆ¯¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ä¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼Ï«Æ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤ò·Ú¤¯¤·¤¿
¤Þ¤º¤Ï¤´²ûÇ¥¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ªÇº¤ß¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥ÄÌ¶Ð¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼£ÎÅÃæ¤ÏÉÔ°Â¤È¼£ÎÅ¤Î½Å¤µ¤Ç¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²õ¤·¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é²ñ¼Ò¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¹ç¤ÎÊý¤Ï¿¿Ùõ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷À¤ÎÀèÇÚ¤ò2¿Í¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¡Ö¤ªÃã¤·¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤È¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÇÚÊý¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³ÃÌ¤ä²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢»þ¡¹¾Ð¤¤ÏÃ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Ä¤Ä¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç10Ç¯°Ê¾å²ñ¼Ò¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê½¬¤¤»ö¤È¤«¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÀµ¼Ò°÷¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤ÈµÙ²ËÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¤¡¢¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¿´¤È²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤¬°ìÈÖ¤À¤«¤é¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¼¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¼¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¡£
³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾å»Ê¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤ªµÙ¤ß¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¶á¤¯¤Î¿¦¾ì¤Ë°ÛÆ°´ê¤¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»öÇ¥¿±¡£»ºµÙ°éµÙ¡¢Éüµ¢¸å¤Î»þÃ»¶ÐÌ³¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ç¸îµÙ²Ë¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»ºµÙ°éµÙ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ»È¤¤¤Þ¤¯¤êÃæ¤Ç¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¤«¤é»þÃ»¥Ñ¡¼¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤ËÌá¤ëÆ»¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÆ¯¤Êý¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÇº¤ß¤Ø¤Î²óÅú¤È¾¯¤·¤º¤ì¤Æ¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª¶Ð¤áÀè¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«ÎÉ¤¤¤Û¤¦¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤·¤Æ¤ª¿ÈÂÎÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê40ÂåÁ°È¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤È¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÌÀ³Î¤Ë
»ä¤Ïº£34ºÐ¤Ç¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò2Ç¯È¾·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Â©»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¡ÊÂ©»Ò¤Ï¸½ºß2ºÐ¡Ë¡¢°é»ùÃæ¤Ç¤¹¡£»ä¤âÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¿´¿È¤ÎÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»º¸å¡¢¤½¤í¤½¤í»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢»ä¤âÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬°ìÈÖ¡×¡Ö¿È¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹Æ¯¤Êý¤Ï¤â¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£°ìÅÙ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤ò¤·¤è¤¦¤«¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡Ê¢¨ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¼ê¡Ê¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ë¤¬»ý¤ÄÀøºßÇ½ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼«¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤äÌäÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼êË¡¡Ë¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤½¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦µ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¡¢¼ñÌ£¡¢·ò¹¯¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤ò¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤¬°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¹ÔÆ°¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤¬À¸¤¤ëÆ¯¤Êý¤¬É¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤´¼«¿È¤Î¤ª¿ÈÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê30ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡ÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡ª ¡È¤¿¤é¤ì¤Ð¡É¤è¤êº£¤Î·ò¹¯¤òÂçÀÚ¤Ë
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÇº¤ß¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â¿·Â´¤ÇÆþ¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤«¤Ê¤ê·ãÌ³¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âà¿¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦¤¹¤ëµ¤ÎÏ¤â¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯³«Êü´¶¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¼ÒÆâ¤ÎÊý¤È·ëº§¤·¡¢Ç¥¿±¡¢»ºµÙ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¿´Äì¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¤®¤ê¤®¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥é¥á¥é¤È¡Ö¤â¤Ã¤È¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢°éµÙ¤ò·Ð¤ÆÉü¿¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁáÄ«¤Ëµ¯¤¤Æ²ÈÂ²¤ÎÍ¼¿©¤Þ¤Ç»ÙÅÙ¤·¤¿¡¢»Å»ö¤Î»Ï¶È»þ´Ö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿È¤Ç¤Ï¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÍý²ò¤Î¤Ê¤¤¾å»Ê¤«¤é¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£·ë¶É¤³¤ì¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬°¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¡¢»ä¤Ï·úÃÛ»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ë¤«¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¸å²ù¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Î·ãÌ³¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤È¤â»×¤¦¤·¡¢¡È¤¿¤é¤ì¤Ð¡É¡Ê¢¨¡Ö¤â¤·¡Á¤À¤Ã¤¿¤é¡Ê¤¿¤é¡Ë¡¢¤â¤·¡Á¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ê¤ì¤Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢»ö¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²¾Äê¤ÎÏÃ¡Ë¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼è°úÀèÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Î»þÃ»¶ÐÌ³Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë°Ì¤Ï²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½¬¤¤»öÁ÷·Þ¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¤É¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬ºÇÁ±¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬¾¯¤·¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÂç»ö¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡Ê»ä¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸å²ù¤Ê¤¤è¤¦¡¢¤³¤Ã¤½¤êÆþÇ°¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤Þ¤º¤Ï¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ê40Âå ½÷À ¼«±Ä¶È¡Ë
¢¡¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¤æ¤ë¤¯Æ¯¤¯¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë
¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï30ÂåÁ°È¾¤Þ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï²ÝÆâÁ´°÷¤¬»º¶È°åÌÌÃÌÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¥¿±¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â»Ä¶ÈÂå¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿Ç¯¼ý¤ä¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢°éµÙ¤ÏÈ¾Ç¯¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÉüµ¢¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÆâ¶Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ºµÙÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º±Ä¶È¤Ç¡£
¤½¤ì¤«¤é4Ç¯·Ð¤Á¡¢Æâ¶Ð¤ÎÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤æ¤ë¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£18»þ¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢21»þ¤Ë¤ÏÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ëÀ¸³è¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ýÆþ¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»þ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯»ä¡¢½ÐÀ¤¤¹¤ë»ä¡Ä¡Ä¤Ë°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼þ¤ê¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤äÀ¸¤Êý¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡ÖÆ±´ü¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤ò¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤Ë¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤ËÌµÍý¤Ë¥»¡¼¥Ö¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â²¿Ç¯¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º¬À¤ÈÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤ª¸ß¤¤ÌµÍý¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤êµ¾À·¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Á¡ª¡Ê30ÂåÈ¾¤Ð ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
